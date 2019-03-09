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  • 09.03.2019 15:54
  • Son Güncelleme: 09.03.2019 18:02

Maç sonucu: 2-1

'in 25.haftasında Medical Park Stadı'nda 'u konuk etti. Ev sahibi Trabzonspor sahadan 2-1'lik skorla galip ayrıldı...

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