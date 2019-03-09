Spor Toto Süper Lig'in 25.haftasında Trabzonspor Medical Park Stadı'nda Akhisarspor'u konuk etti. Ev sahibi Trabzonspor sahadan 2-1'lik skorla galip ayrıldı...
Ayrıntılar geliyor...
Spor Toto Süper Lig'in 25.haftasında Trabzonspor Medical Park Stadı'nda Akhisarspor'u konuk etti. Ev sahibi Trabzonspor sahadan 2-1'lik skorla galip ayrıldı...
Ayrıntılar geliyor...
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