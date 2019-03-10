Beşiktaş - Konyaspor maçının ilk 11'leri belli oldu Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş Vodafone Park'ta Atiker Konyaspor'u konuk ediyor. İşte iki takımın ilk 11'leri...

Geride kalan haftaları puan kaybı yaşamadan tamamlamak isteyen Beşiktaş, Atiker Konyasporkarşısında 3 puana odaklandı. Peki, Beşiktaş Atiker Konyaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, karşılaşmaya yönelik bazı bilgiler. KADROLAR

Beşiktaş: Karius, Gökhan Gönül, Necip, Vida, Adriano, Medel, Atiba, Lens, Ljajic, Quaresma, Burak Yılmaz

Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubic, Uğur, Filipovic, Opanasenko, Jevtovic, Volkan, Traore, Ömer Ali Şahiner, Milosevic, Mücahit TÜM MANŞETLER