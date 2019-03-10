Beşiktaş - Konyaspor maçının ilk 11'leri belli oldu

Geride kalan haftaları puan kaybı yaşamadan tamamlamak isteyen Beşiktaş, Atiker Konyasporkarşısında 3 puana odaklandı. Peki, Beşiktaş Atiker Konyaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, karşılaşmaya yönelik bazı bilgiler.
KADROLAR
Beşiktaş: Karius, Gökhan Gönül, Necip, Vida, Adriano, Medel, Atiba, Lens, Ljajic, Quaresma, Burak Yılmaz
Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubic, Uğur, Filipovic, Opanasenko, Jevtovic, Volkan, Traore, Ömer Ali Şahiner, Milosevic, Mücahit
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