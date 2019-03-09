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  • 09.03.2019 17:47
  • Son Güncelleme: 09.03.2019 17:56

Son dakika: çe'nin Başakşehir maçı ilk 11'i belli oldu

çe, lidere konuk oluyor. Sarı-lacivertliler, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında bu akşam Medipol Başakşehir'le karşılaşacak. Maç öncesinde Fenerbahçe'nin merak edilen ilk 11'i belli oldu.

Kritik maçın ilk 11'i belli oldu

Süper Lig'de bu sezon kötü bir performans gösteren çe, Başakşehir karşısında galibiyet alarak son haftalardaki çıkışını sürdürmek istiyor.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında bu akşam deplasmanda lider Medipol Başakşehir'e konuk olacak. 3. İstanbul 'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Hüseyin Göçek yönetecek.

Süper Lig'deki son iki maçında Beşiktaş'la deplasmanda berabere kalıp sahasında Çaykur Rizespor'u yenerek iki maçta 4 puan alan sarı-lacivertliler, haftaya 28 puanla 14. sırada girdi.

İLK 11'LER

Medipol Başakşehir (Muhtemel): Mert - Caiçara, Epureanu, Mahmut, Kudryashov, İrfan, Emre Belözoğlu, Visca, Mossoro (Adebayor), Arda, Robinho

Fenerbahçe: Volkan, Isla, Martin Škrtel, Serdar, Hasan Ali Kaldırım, Jailson, Tolgay, Zajc, Moses, Eljif, Soldado.

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