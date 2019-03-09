Süper Lig'de bu sezon kötü bir performans gösteren Fenerbahçe, Başakşehir karşısında galibiyet alarak son haftalardaki çıkışını sürdürmek istiyor.
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında bu akşam deplasmanda lider Medipol Başakşehir'e konuk olacak. 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Hüseyin Göçek yönetecek.
Süper Lig'deki son iki maçında Beşiktaş'la deplasmanda berabere kalıp sahasında Çaykur Rizespor'u yenerek iki maçta 4 puan alan sarı-lacivertliler, haftaya 28 puanla 14. sırada girdi.
İLK 11'LER
Medipol Başakşehir (Muhtemel): Mert - Caiçara, Epureanu, Mahmut, Kudryashov, İrfan, Emre Belözoğlu, Visca, Mossoro (Adebayor), Arda, Robinho
Fenerbahçe: Volkan, Isla, Martin Škrtel, Serdar, Hasan Ali Kaldırım, Jailson, Tolgay, Zajc, Moses, Eljif, Soldado.
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