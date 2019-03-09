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, futbolcularına son talimatlarını verdi

, “Orta sahadaki pas bağlantılarını kesmeliyiz. Bunu yapmazsak çok zorlanırız. Sadece gol atarak bu maçı kazanamayız” dedi.

Önce orta sahayı kazanmalıyız
Teknik Direktörü Ersun Yanal, dünkü antrenman öncesinde Sarı-Lacivetli futbolcularla bir toplantı yaptı. Başakşehir maçının önemine dikkat çeken Ersun Yanal, "Her maçta olduğu gibi sahaya kazanmak için çıkacağız. Ancak dikkat etmemiz bir çok konu var. Bu maçı önce orta sahada kazanmalıyız" dedi. 'in orta sahadaki pas bağlantısını kesmek zorunda olduklarını belirten Yanal, "Bunu başarmalıyız. Sadece gol atarak bu maçı kazanamayız" ifadesini kullandı.



​MİHA'YA VUR EMRİ!
, Slovenyalı Miha Zajc'a "Kaleyi görünce vur. Bu konuda cesur ol" dedi.
FENERBAHÇE'DE müthiş enerjisi, koşu mesafesi ve etkili şutlarıyla göz dolduran Miha'ya hocasından talimat geldi. Ersun Yanal, özel olarak konuştuğu Sloven 10 numaraya, "Kaleyi görünce vur. Bu konuda cesur ol" dedi.

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