Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, dünkü antrenman öncesinde Sarı-Lacivetli futbolcularla bir toplantı yaptı. Başakşehir maçının önemine dikkat çeken Ersun Yanal, "Her maçta olduğu gibi sahaya kazanmak için çıkacağız. Ancak dikkat etmemiz bir çok konu var. Bu maçı önce orta sahada kazanmalıyız" dedi. Başakşehir'in orta sahadaki pas bağlantısını kesmek zorunda olduklarını belirten Yanal, "Bunu başarmalıyız. Sadece gol atarak bu maçı kazanamayız" ifadesini kullandı.
MİHA'YA VUR EMRİ!
Ersun Yanal, Slovenyalı 10 numara Miha Zajc'a "Kaleyi görünce vur. Bu konuda cesur ol" dedi.
FENERBAHÇE'DE müthiş enerjisi, koşu mesafesi ve etkili şutlarıyla göz dolduran Miha'ya hocasından talimat geldi. Ersun Yanal, özel olarak konuştuğu Sloven 10 numaraya, "Kaleyi görünce vur. Bu konuda cesur ol" dedi.
MİHA'YA VUR EMRİ!
Ersun Yanal, Slovenyalı 10 numara Miha Zajc'a "Kaleyi görünce vur. Bu konuda cesur ol" dedi.
FENERBAHÇE'DE müthiş enerjisi, koşu mesafesi ve etkili şutlarıyla göz dolduran Miha'ya hocasından talimat geldi. Ersun Yanal, özel olarak konuştuğu Sloven 10 numaraya, "Kaleyi görünce vur. Bu konuda cesur ol" dedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.