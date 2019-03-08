Sivasspor ilk yarıda işi bitirdi!

Süper Lig'in 25. hafta mücadelesinde Sivasspor sahasında Evkur Yeni Malatyaspor'u konuk etti. Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanan maçı hakem Abdulkadir Bitigen yönetti. Sivasspor sahasında oynadığı 25. hafta maçını 2-0 kazanarak hanesine 3 puan yazdırdı.

Ev sahibi ekip dakikalar 35'i gösterdiğinde Fatih Aksoy attığı golle takımını Malatyasporkarşısında 1-0 öne geçirdi. İlk yarının bitimine dakikalar kala Douglas attığı golle skoru 2-0'a getirdi. İlk yarı bu şekilde sonuçlandı. İkinci yarıda her iki takım da geliştirdiği ataklardan gol sesi çıkaramayınca Sivasspor, Evkur Yeni Malatyaspor'u 2-0 mağlup etti.