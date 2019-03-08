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, Muslera’nın alternatifini buldu! 1 numaralı aday Trapp

Bu sezon yaptığı hatalarla büyük tepki toplayan ile sezon sonu yolları ayırma kararı alan Sarı-Kırmızılılar, bir yandan da kaleci arıyor. Yönetimin ilk hedefinin Frankfurt'ta oynayan Trapp olduğu öğrenildi. Alman file bekçisinin ile sözleşmesi önümüzdeki sezon sonu bitecek.



Sezon sonunda büyük bir kadro revizyonu yapmayı planlayan Galatasaray'da '1 numara' da değişebilir... Sarı-Kırmızılılar hem sürekli yaptığı hatalar hem de 4 milyon Euro'yu bulan yıllık maliyeti nedeniyle tartışma konusu olan Fernando Muslera'yı gözden çıkarmış durumda. Yönetim bir yandan da kaleyi arayışlarında.

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