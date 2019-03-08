sonunda büyük bir kadro revizyonu yapmayı planlayan'da '' da değişebilir... Sarı-Kırmızılılar hem sürekli yaptığı hatalar hem de'yu bulan yıllık maliyeti nedeniyle tartışma konusu olan'yı gözden çıkarmış durumda. Yönetim bir yandan da kaleyi arayışlarında.