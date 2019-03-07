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  • 07.03.2019 19:16
  • Son Güncelleme: 07.03.2019 19:19

'dan ayrılık açıklaması

'dan bazı oyuncuların sezon sonunda ayrılacağı yönünde çıkan haberlerle ilgili resmi açıklama geldi.

Galatasaray'dan ayrılık açıklaması

'dan resmi ayrılık açıklaması geldi. Sarı-Kırmızılı takım bazı oyuncuların sezon sonunda ayrılacağı yönünde çıkan haberleri yalanladı.

İşte Galatasaray'ın yaptığı resmi açıklama...

Son günlerde yazılı ve dijital medya organlarında yer alan, futbol takımımızın bazı oyuncuları ile yolları ayırma kararı alındığı ve önümüzdeki sezonun kadro planlamasında yer almadıkları yönündeki haberler tamamen asılsızdır.

Takımımızın 22. Şampiyonluk hedefine yürüdüğü bu günlerde ısrarla gündeme getirilen bu mesnetsiz iddialara itibar edilmemesini önemle rica ederiz.

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