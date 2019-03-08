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F.Bahçe’yi ziyaret etti

Cumhur İttifakı’nın BŞ Belediye başkan adayı , kulübünü ziyaret etti ve Başkan ile görüştü.

Binali Yıldırım F.Bahçe’yi ziyaret etti
AK Parti ve Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, ilçe ziyaretlerine dün Kadıköy'de devam etti. Fenerbahçe'nin doğduğu ilçede Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'ne de giden Yıldırım, burada kulüp çalışanları ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'la görüştü ve hatıra defterine yazdı Yıldırım, "Bugün renklerini kurulduğu semt olan 'deki çayırlarda açan papatyalardan alan Spor Kulübü'müzü ziyaret ettik. Ülkemizin önemli spor faaliyetlerini her alanda yönlendiren Fenerbahçe, marka değerleriyle de ülkemize büyük katkılar vermiştir" dedi.



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