AK Parti ve Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, ilçe ziyaretlerine dün Kadıköy'de devam etti. Fenerbahçe'nin doğduğu ilçede Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'ne de giden Yıldırım, burada kulüp çalışanları ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'la görüştü ve hatıra defterine yazdı Yıldırım, "Bugün renklerini kurulduğu semt olan Kadıköy'deki çayırlarda açan papatyalardan alan Fenerbahçe Spor Kulübü'müzü ziyaret ettik. Ülkemizin önemli spor faaliyetlerini her alanda yönlendiren Fenerbahçe, marka değerleriyle de ülkemize büyük katkılar vermiştir" dedi.
- Spor
- 08.03.2019
- Gazete
Binali Yıldırım F.Bahçe’yi ziyaret etti
Cumhur İttifakı’nın İstanbul BŞ Belediye başkan adayı Binali Yıldırım, Fenerbahçe kulübünü ziyaret etti ve Başkan Ali Koç ile görüştü.
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