Trabzon Teknik Direktörü Ünal Karaman, dün basın toplantısında önemli açıklamalar yaptı. Karaman, "Bu yıl acı yılımızdı. Gelecek yılki yapılanma için çalışıyoruz ama ben izleme komitesindeki arkadaşların işine karışmam. Sadece onlara istediğim tarz oyuncuları söylerim onlar yönetimle karar verir" diye konuştu.



SIKINTILARA RAĞMEN İYİYİZ

Karaman, "Sezon başındaki çalkantılar, devre arasındaki sorunlar ve geçirdiğimiz sıkıntıları göz önüne getirdiğimiz anda da bulunduğumuz yeri Cumhuriyet Bayramı olarak ilan edebiliriz" dedi.





GEÇMİŞ YÖNETİMLERE MESAJ

Ünal hoca, "Trabzonspor gerçeğini biliyoruz. Zamanında hesapsız harcanan paraların hesapsız yapılan transferlerden dolayı böyle bir ortam oluştuğu için işimizin zorluğunu biliyoruz" diye konuştu.



ACELEYE GEREK YOK

Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Ünal Karaman, "Biz uzatalım uzatmayalım tarzında hiçbir şey konuşmuyoruz. Acele etmeye gerek yok" dedi.







HAMLE ŞANSIMIZ AZ

Ünal Karaman, 4 lig maçında son 5 dakikada yenilen goller nedeniyle 3 puanın kaybedilmesiyle ilgili olarak sorulan soruya, "Ligin en hamlesiz takımıyız" cevabını verdi.