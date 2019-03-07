Yeni sezonda orta alan ve kanatlarda önemli bir revizyona gitmepi planlayan Galatasaray'dan çok flaş bir hamle geldi... Sarı-Kırmızılılar, Fenerbahçe'nin de cok ciddi bir şekilde ilgilendiği Porto'lu Yacine Brahimi için düğmeye bastı. Piyasa değeri 26 milyon Euro olan Cezayirli yıldızın sözleşmesi sezon sonu bitecek.
- Spor
- 07.03.2019
- Gazete
Fenerbahçe’nin gözdesine Aslan pençesi! Yacine Brahimi için Galatasaray yönetimi de atağa kalktı
Onyekuru ile yeni sezonda devam etmeyi düşünmeyen Sarı-Kırmızılılar, Fenerbahçe’nin gündeminde yer alan Cezayirli yıldız için düğmeye bastı...
Yeni sezonda orta alan ve kanatlarda önemli bir revizyona gitmepi planlayan Galatasaray'dan çok flaş bir hamle geldi... Sarı-Kırmızılılar, Fenerbahçe'nin de cok ciddi bir şekilde ilgilendiği Porto'lu Yacine Brahimi için düğmeye bastı. Piyasa değeri 26 milyon Euro olan Cezayirli yıldızın sözleşmesi sezon sonu bitecek.
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