sezonda orta alan ve kanatlarda önemli bir revizyona gitmepi planlayan'dan çok flaş bir hamle geldi... Sarı-Kırmızılılar,'nin de cok ciddi bir şekilde ilgilendiğiiçin düğmeye bastı. Piyasa değeriolanyıldızın sözleşmesi sezon sonu bitecek.