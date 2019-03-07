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’nin gözdesine Aslan pençesi! için yönetimi de atağa kalktı

Onyekuru ile devam etmeyi düşünmeyen Sarı-Kırmızılılar, ’nin gündeminde yer alan Cezayirli yıldız için düğmeye bastı...



Yeni sezonda orta alan ve kanatlarda önemli bir revizyona gitmepi planlayan Galatasaray'dan çok flaş bir hamle geldi... Sarı-Kırmızılılar, Fenerbahçe'nin de cok ciddi bir şekilde ilgilendiği Porto'lu Yacine Brahimi için düğmeye bastı. Piyasa değeri 26 milyon Euro olan Cezayirli yıldızın sözleşmesi sezon sonu bitecek.

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