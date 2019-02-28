Bugünkü
Takvim
  • Spor
  • 28.02.2019 14:10
  • Son Güncelleme: 28.02.2019 14:10

'da kararı

La Liga'da forma giyen , yöneticileri tarafından affedildi. Takımla antrenmanlara başlayacağı duyurulan genç yıldızın disiplinsiz davranışları devam etmesi durumunda sözleşme feshi masaya yatırılacak.

Celta Vigo'da Emre Mor kararı

İspanya'nın ekibinde futbol hayatını sürdüren Türk futbolcu , kişisel problemlerinden dolayı kulüp tarafından 1 ay önce kadro dışı bırakılmıştı.

İspanyol ekibinden yapılan açıklama ile Emre'nin affedildiği ve takımla antrenmanlara başladığı duyuruldu.

21 yaşındaki futbolcu, Celta Vigo ile bu sezon 8 La Liga ve 2 de İspanya Kral Kupası müsabakasında forma giydi ve toplam 395 dakika süre aldı.

EN PAHALI TRANSFER...
Teknik direktör Miguel Cardoso'nun kararıyla disiplinsiz hareketlerinden dolayı 23 Ocak'ta takımdan uzaklaştırılan 21 yaşındaki Türk futbolcu, halen takım arkadaşlarından ayrı antrenman yapıyor. Celta'nın tarihindeki en pahalı transfer olarak İspanya'ya gelen Emre, daha önceden iki kez benzer ceza almış ve en fazla 15 gün ayrı kaldıktan sonra takıma geri dönmüştü.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerSpor HaberleriCelta Vigo'da Emre Mor kararı
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar