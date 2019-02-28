Galatasaray kılpayı yarı finale tutundu

Cimbom kabus görerek turladı... Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanşında, ilk maçta evinde 2-0 yendiği Hatayspor ile deplasmanda karşılaşan Galatasaray sahadan 4-2 mağlup ayrılmasına rağmen turladı. 21. dakikada Emre Taşdemir soldan çok iyi hareketlendi. Yerden pasında Muğdat golü attı: 0-1.
HATAY'DAN MÜTHİŞ GERİ DÖNÜŞ
53. dakikada Emre Taşdemir yine asist yaptı. Bu kez Emre Akbaba kafayla golü attı: 0-2. 58. dakikada Hatayspor penaltı kazandı. Gökhan Karadeniz beyaz noktadan hata yapmayınca fark 1'e indi: 1-2.
GALATASARAY DEFANSI UYUDU
69. dakikada Hatay yine penaltı kazandı. Gökhan Karadeniz skoru 2-2 yaptı. 79. dakikada Galatasaray defansı yine uyudu. Soldan ceza sahasına giren Caner'in pasında Mirkan golü atınca Hatay 3-2 öne geçti.
İTİRAZLAR SONUÇ GETİRMEDİ
85. dakikada İsmail kucağına gelen topu kendi ağlarına yolladı. Galatasaraylılar "Top çizgiyi geçti" itirazı yapmasına rağmen gol kararı çıktı. Kalan dakikalarda skor değişmeyince Cimbom yarı finale yükseldi.
HATAY'DAN MÜTHİŞ GERİ DÖNÜŞ
53. dakikada Emre Taşdemir yine asist yaptı. Bu kez Emre Akbaba kafayla golü attı: 0-2. 58. dakikada Hatayspor penaltı kazandı. Gökhan Karadeniz beyaz noktadan hata yapmayınca fark 1'e indi: 1-2.
GALATASARAY DEFANSI UYUDU
69. dakikada Hatay yine penaltı kazandı. Gökhan Karadeniz skoru 2-2 yaptı. 79. dakikada Galatasaray defansı yine uyudu. Soldan ceza sahasına giren Caner'in pasında Mirkan golü atınca Hatay 3-2 öne geçti.
İTİRAZLAR SONUÇ GETİRMEDİ
85. dakikada İsmail kucağına gelen topu kendi ağlarına yolladı. Galatasaraylılar "Top çizgiyi geçti" itirazı yapmasına rağmen gol kararı çıktı. Kalan dakikalarda skor değişmeyince Cimbom yarı finale yükseldi.
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