Galatasaray kılpayı yarı finale tutundu Sarı-Kırmızılılar 2-0 kazandığı ilk maçın rövanşında Muğdat ve Emre Akbaba ile 2-0 öne geçti. Hatay; Gökhan (2), Mirkan ve İsmail (k.k) ile 4-2’yi buldu .Cimbom kılpayı yarı finale tutundu.

Cimbom kabus görerek turladı... Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanşında, ilk maçta evinde 2-0 yendiği Hatayspor ile deplasmanda karşılaşan Galatasaray sahadan 4-2 mağlup ayrılmasına rağmen turladı. 21. dakikada Emre Taşdemir soldan çok iyi hareketlendi. Yerden pasında Muğdat golü attı: 0-1.



HATAY'DAN MÜTHİŞ GERİ DÖNÜŞ

53. dakikada Emre Taşdemir yine asist yaptı. Bu kez Emre Akbaba kafayla golü attı: 0-2. 58. dakikada Hatayspor penaltı kazandı. Gökhan Karadeniz beyaz noktadan hata yapmayınca fark 1'e indi: 1-2.



GALATASARAY DEFANSI UYUDU

69. dakikada Hatay yine penaltı kazandı. Gökhan Karadeniz skoru 2-2 yaptı. 79. dakikada Galatasaray defansı yine uyudu. Soldan ceza sahasına giren Caner'in pasında Mirkan golü atınca Hatay 3-2 öne geçti.







İTİRAZLAR SONUÇ GETİRMEDİ

85. dakikada İsmail kucağına gelen topu kendi ağlarına yolladı. Galatasaraylılar "Top çizgiyi geçti" itirazı yapmasına rağmen gol kararı çıktı. Kalan dakikalarda skor değişmeyince Cimbom yarı finale yükseldi. kabus görerekturladı... Ziraatçeyrekfinal rövanşında,ilk maçta evindeyendiğiiledeplasmanda karşılaşansahadanmağlup ayrılmasınarağmen turladı.21. dakikadasoldan çokiyi hareketlendi. Yerdenpasındagolü attı:dakikadayine asistyaptı. Bu kezkafayla golüattı:dakikadaHatayspor penaltı kazandı.beyaz noktadanhata yapmayınca fark1'e indi:dakikadayine penaltı kazandı.skoruyaptı. 79.dakikadadefansı yine uyudu.Soldan ceza sahasınagiren'in pasındagolü atınca3-2 öne geçti.dakikadakucağına gelen topukendi ağlarına yolladı." itirazıyapmasına rağmengol kararı çıktı. Kalandakikalarda skor değişmeyinceyarıfinale yükseldi. TÜM MANŞETLER