Süper Lig'in 23. haftasında maçlarının tamamlanmasının ardından sporseverler puan durumunu merak etmeye başladı. Liderlik yarışında Başakşehir evinde konuk ettiği Bursaspor'u 3-0 mağlup etti. Galatasaray ise Akhisarspor'u 90+5'te Mitroglou'nun son dakika golüyle kazanıp şampiyonluk yarışından kopmadı. Haftanın en dikkat çeken karşılaşması ise Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi oldu. Peki, 23. hafta sonucunda nasıl bir puan tablosu oluştu? İşte 25 Şubat 2019 TFF Süper Lig puan durumu...

TFF 23. HAFTA MAÇ SONUÇLARI

GÖZTEPE A.Ş. 1 - 3 TRABZONSPOR A.Ş.

ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 3 - 0 EVKUR YENİ MALATYASPOR

MKE ANKARAGÜCÜ 2 - 1 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR

ATİKER KONYASPOR 0 - 1 İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR

DEMİR GRUP SİVASSPOR 1 - 2 ANTALYASPOR A.Ş.

AYTEMİZ ALANYASPOR 3 - 0 KASIMPAŞA A.Ş.

GALATASARAY A.Ş. 1 - 0 AKHİSARSPOR

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 3 - 0 BURSASPOR

BEŞİKTAŞ 3 - 3 FENERBAHÇE (DEVAM EDİYOR)

TFF 23. HAFTA PUAN DURUMU

İŞTE 24. HAFTA FİKSTÜRÜ...