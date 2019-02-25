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  • Son Güncelleme: 25.02.2019 22:34

25 Şubat 2019 TFF Süper Lig ! 24. hafta lig fikstüründe hangi maçlar var?

Bu haftaki lig maçlarının sona ermesinin ardından sporseverler 25 Şubat 2019 TFF Süper Lig ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Peki, 24. hafta lig fikstüründe hangi maçlar var? İşte detaylar...

TFF Süper Lig Puan Durumu! 24. hafta lig fikstüründe hangi maçlar var?

Süper Lig'in 23. haftasında maçlarının tamamlanmasının ardından sporseverler nu merak etmeye başladı. Liderlik yarışında Başakşehir evinde konuk ettiği Bursaspor'u 3-0 mağlup etti. Galatasaray ise Akhisarspor'u 90+5'te Mitroglou'nun son dakika golüyle kazanıp şampiyonluk yarışından kopmadı. Haftanın en dikkat çeken karşılaşması ise Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi oldu. Peki, 23. hafta sonucunda nasıl bir oluştu? İşte 25 Şubat 2019 TFF ...

TFF 23. HAFTA MAÇ SONUÇLARI

GÖZTEPE A.Ş. 1 - 3 TRABZONSPOR A.Ş.
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 3 - 0 EVKUR YENİ MALATYASPOR
MKE ANKARAGÜCÜ 2 - 1 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
ATİKER KONYASPOR 0 - 1 İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR
DEMİR GRUP SİVASSPOR 1 - 2 ANTALYASPOR A.Ş.
AYTEMİZ ALANYASPOR 3 - 0 KASIMPAŞA A.Ş.
GALATASARAY A.Ş. 1 - 0 AKHİSARSPOR
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 3 - 0 BURSASPOR
BEŞİKTAŞ 3 - 3 FENERBAHÇE (DEVAM EDİYOR)

TFF 23. HAFTA PUAN DURUMU

İŞTE 24. HAFTA FİKSTÜRÜ...

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