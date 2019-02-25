Süper Lig'in 23. haftasında maçlarının tamamlanmasının ardından sporseverler puan durumunu merak etmeye başladı. Liderlik yarışında Başakşehir evinde konuk ettiği Bursaspor'u 3-0 mağlup etti. Galatasaray ise Akhisarspor'u 90+5'te Mitroglou'nun son dakika golüyle kazanıp şampiyonluk yarışından kopmadı. Haftanın en dikkat çeken karşılaşması ise Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi oldu. Peki, 23. hafta sonucunda nasıl bir puan tablosu oluştu? İşte 25 Şubat 2019 TFF Süper Lig puan durumu...
TFF 23. HAFTA MAÇ SONUÇLARI
GÖZTEPE A.Ş. 1 - 3 TRABZONSPOR A.Ş.
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 3 - 0 EVKUR YENİ MALATYASPOR
MKE ANKARAGÜCÜ 2 - 1 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
ATİKER KONYASPOR 0 - 1 İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR
DEMİR GRUP SİVASSPOR 1 - 2 ANTALYASPOR A.Ş.
AYTEMİZ ALANYASPOR 3 - 0 KASIMPAŞA A.Ş.
GALATASARAY A.Ş. 1 - 0 AKHİSARSPOR
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 3 - 0 BURSASPOR
BEŞİKTAŞ 3 - 3 FENERBAHÇE (DEVAM EDİYOR)
TFF 23. HAFTA PUAN DURUMU
İŞTE 24. HAFTA FİKSTÜRÜ...
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.