Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray evinde ligde kötü günler geçiren Teleset Mobilya Akhisarspor'u konuk ediyor. Saat 19:00'da Türk Telekom Arena'da oynanacak kritik mücadeleyi Suat Arslanboğa yönetiyor. Maçın canlı anlatımı takvim.com.tr'de...







Kritik maç öncesi ilk 11'ler belli oldu:

Galatasaray'ın ilk 11'i:

Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Ndiaye , Emre Akbaba, Feghouli, Onyekuru, Belhanda, Mitroğlu

SAKAT: Nagatomo*, Fernando*, Linnes*

Akhisarspor'un muhtemel ilk 11'i:

Fatih, Zeki, Cocalic, Caner, Kadir, Rotman, Sissoko, Barbosa, Regattin, Manu, Cikalleshi

GALATASARAY - AKHİSARSPOR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Galatasaray, Akhisarspor'u bu akşam konuk edecek. Saat 19.00'da oynanacak karşılaşma Bein Sports HD 1 kanalından canlı yayınlanacak.

GALATASARAY, AKHİSARSPOR MAÇINA HAZIR

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Portekiz temsilcisi Benfica ile oynanan maçta 90 dakika forma giyen futbolcuların yenilenme çalışması yaptığı belirtildi.

Diğer futbolcuların ise pas oyunuyla başladığı idmanı sınırlı alanda oyunsal çalışmayla tamamladığı kaydedildi.

Akhisarspor maçının hazırlıklarını tamamlayan sarı-kırmızılı futbolcular, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde kampa girdi.

AKHİSARSPOR'A GÜVEN VEREN İSTATİSTİK

Spor Toto Süper Lig'de bu akşam saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada Türk Telekom Stadı'nda Galatasaray'a konuk olacak düşme hattında son sıradaki Akhisarspor, güçlü rakibiyle bu sezon daha önce oynadığı 2 maçı da kazandı. Sezon başında Türkiye Kupası'nın son şampiyonu olarak lig şampiyonu Galatasaray'la Süper Kupa finaline çıkan Akigo, normal süresi 1-1 biten mücadelede rakibini seri penaltılarla 5-4 mağlup edip tarihinde ilk kez kupaya uzandı. Akhisar, Süper Lig'de sezonun ilk yarısında ise yine Antrenör Cem Kavçak yönetiminden rakip olduğu sarı-kırmızılıları evinde 3-0 yendi.

Ege temsilcisi, lig, kupa ve Süper Kupa'da Galatasaray'la oynadığı son 4 maçta 3 galibiyet aldı. Yeşil-siyahlılar lig tarihinde ise Galatasaray'la oynanan 13 maçın 11'ini kaybetti. Akhisar, ligde Cim-Bom'dan İstanbul'da hiç puan alamadı. Ligde bu sezon 7 maçtır galibiyete hasret kalan Akhisarspor, eksik kadrosuna rağmen Galatasaray'ı deplasmanda yenerek yarışta umut tazelemeyi hedefliyor. Akigo'da sakatlıkları süren Mustafa Yumlu, Dany, Eray, Güray ve Lopes ile cezalı duruma düşen Josue ve Serginho, yarın forma giyemeyecek.

GALATASARAY - AKHİSARSPOR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Galatasaray, Akhisarspor'u bu akşam konuk edecek. Saat 19.00'da oynanacak karşılaşma Bein Sports HD 1 kanalından canlı yayınlanacak.