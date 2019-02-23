Lider Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'de 23. hafta maçında bu akşam Bursaspor'u konuk edecek. 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 19.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Halis Özkahya yönetecek. Turuncu-lacivertli ekip, ligde geride kalan 22 maçta 48 puan topladı.

Ligde oynadığı son 8 maçı kazanamayan Bursaspor ise 24 puan ve averajla haftaya 14. sırada giriyor.



CLİCHY KADRODA YOK

Turuncu-lacivertli ekibin Fransız sol beki Gael Clichy'nin sakatlığı sürüyor. Sol diz iç yan bağında ikinci derece esneme nedeniyle tedavisi devam eden Clichy, bu mücadelede de takımındaki yerini alamayacak.



MEDİPOL BAŞAKŞEHİR - BURSASPOR

STAT: 3. İstanbul Başakşehir

HAKEM: Halis Özkahya



SAAT: 19.00

YAYIN: beIN SPORTS HD1



MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Mert, Caiçara, Mahmut, Epureanu, Kudriashov, Emre, Visca, İrfan Can, Mossoro, Arda, Robinho

TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı



BURSASPOR: Muhammed, Umut, Chedjou, Ertuğrul, Barış, Badji, Shehu, Lima, Latovlevici, Aytaç, Sakho

TEKNİK DİREKTÖR: Samet Aybaba