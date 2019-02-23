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  • 23.02.2019 18:11
  • Son Güncelleme: 23.02.2019 18:29

Lider 'u konuk ediyor! İlk 11'ler belli oldu...

Lider 'de 23. hafta maçında bu akşam 'u konuk edecek. Kritik maçta ilk 11'ler belli oldu.

Lider Başakşehir, Bursaspor karşısında

Lider , 'de 23. hafta maçında bu akşam 'u konuk edecek. 3. Fatih Terim Stadı'nda saat 19.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem yönetecek. Turuncu-lacivertli ekip, ligde geride kalan 22 maçta 48 puan topladı.

Ligde oynadığı son 8 maçı kazanamayan Bursaspor ise 24 puan ve averajla haftaya 14. sırada giriyor.

CLİCHY KADRODA YOK
Turuncu-lacivertli ekibin Fransız sol beki Gael Clichy'nin sakatlığı sürüyor. Sol diz iç yan bağında ikinci derece esneme nedeniyle tedavisi devam eden Clichy, bu mücadelede de takımındaki yerini alamayacak.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR - BURSASPOR
STAT: 3. İstanbul Başakşehir
HAKEM: Halis Özkahya

SAAT: 19.00
YAYIN: beIN SPORTS HD1

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Mert, Caiçara, Mahmut, Epureanu, Kudriashov, Emre, Visca, İrfan Can, Mossoro, Arda, Robinho
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BURSASPOR: Muhammed, Umut, Chedjou, Ertuğrul, Barış, Badji, Shehu, Lima, Latovlevici, Aytaç, Sakho

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