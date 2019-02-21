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Rodallega’ya Kaptan desteği

, maçında penaltı kaçıran ’ya moral verdi.

Rodallega’ya Kaptan desteği
Alanya maçında kaçırdığı penaltı sonrası bazı taraftarların tepkisine maruz kalan Trabzonsporlu Rodallega'ya takım kaptanı destek çıktı. Sosa, golcüyü, "Sen bizim ailemizin önemli bir parçasısın ve gollerini attıkça herkes seninle birlikte sevinecektir" ifadeleriyle motive etmeye çalıştı.

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