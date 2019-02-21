Alanya maçında kaçırdığı penaltı sonrası bazı taraftarların tepkisine maruz kalan Trabzonsporlu Rodallega'ya takım kaptanı Sosa destek çıktı. Sosa, Kolombiyalı golcüyü, "Sen bizim ailemizin önemli bir parçasısın ve gollerini attıkça herkes seninle birlikte sevinecektir" ifadeleriyle motive etmeye çalıştı.
- Spor
- 21.02.2019
- Gazete
Rodallega’ya Kaptan desteği
Sosa, Alanya maçında penaltı kaçıran Kolombiyalı’ya moral verdi.
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