Benfica ile Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda karşı karşıya geliyor. Türk Telekom Stadyumu'nda 2-1'lik mağlubiyetle turu zora sokan Galatasaray'ın bir üst tura çıkabilmesi için en az 2 gollü bir galibiyet alması gerekiyor. Peki, Benfica - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Benfica - Galatasaray maçı ile ilgili merak edilenler...

BENFİCA - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş maçında Galatasaray, Benfica deplasmanına konuk oluyor. Benfica - Galatasaray maçı 21 Şubat Perşembe günü saat 23.00'de başlayacak. Estadio da Luz Stadyumu'nda oynanacak maç beIN Sports kanalından canlı olarak yayınlanacak.

GALATASARAY NASIL TUR ATLAR?

İki takım arasında oynanan eşleşmenin ilk ayağı SL Benfica'nın 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı. Rövanş mücadelesinin takımımızın 2-1'lik üstünlüğüyle bitmesi durumunda karşılaşma uzatmaya gidecek. Uzatma devrelerinde de eşitlik bozulmazsa tur atlayan taraf seri penaltı atışlarıyla belli olacak. Galatasaray'ın tur atlayabilmesi için, deplasman golü kuralı sebebiyle en az 2 gollü bir galibiyete ihtiyacı var.

GALATASARAY, AVRUPA LİGİ'NDE 77. RANDEVUDA

SL Benfica karşılaşmasıyla birlikte UEFA Avrupa Ligi'ndeki 77. maçına çıkacak Galatasaray, bu karşılaşmalarda 29 galibiyet, 24 beraberlik, 23 mağlubiyet elde etti. Ayrıca Galatasaray, 21 Şubat Perşembe günü oynanacak maçı kazandığı takdirde Avrupa Kupaları'ndaki 100. galibiyetine ulaşacak. Benfica ise, 121 kez maç yaptığı UEFA Avrupa Ligi'nde 62 galibiyet, 27 beraberlik ve 32 mağlubiyet aldı.

GALATASARAY İLE BENFİCA 5. RANDEVUDA

Galatasaray ile SL Benfica, bugüne kadar dört resmi maçta karşı karşıya geldi. İlk olarak 2008 – 2009 sezonunda UEFA Avrupa Ligi grup aşamasında karşı karşıya gelen iki takımın mücadelesinden Galatasaray 1-2'lik galibiyetle ayrıldı. İki takım 2015-2016 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde aynı grupta yer aldı. Oynanan iki karşılaşmada da ev sahibi ekipler rakibine 2-1'lik üstünlük kurdu.

Portekiz temsilcisi SL Benfica'nın teknik direktörlüğünü Ocak 2019'da göreve gelen Portekizli teknik direktör Bruno Lage üstleniyor.

GALATASARAY, PORTEKİZ TAKIMLARI İLE 8 KEZ KARŞILAŞTI

Avrupa arenasında Galatasaray, daha önce Portekiz ekipler Benfica, Porto ve Braga ile toplam 8 kez karşı karşıya geldi. Bu maçların 3'ünden galip ayrılan taraf olan sarı-kırmızılılar, 5 kez de yenildi. Sarı-kırmızılı takım attığı 10 gole karşılık kalesinde 12 gol gördü.

DEPLASMAN KARNESİ ZAYIF

Galatasaray Avrupa kupalarında deplasmanda oynadığı müsabakalarda istediği sonuçları almakta zorlanıyor. Cimbom Avrupa arenasında oynadığı son 16 maçta galibiyeti unuttu. Sarı-kırmızılılar söz konusu 16 dış saha maçında 14 kez yenilirken, 2 kez berabere kaldı. Aslan Avrupa'da son deplasman galibiyetini 2012-2013 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda Schalke 04 karşısında elde etmişti.

FERNANDO VE LİNNES GÖTÜRÜLMEDİ

Galatasaray'da Benfica karşılaşması öncesinde 1 cezalı ve 1 de sakatlığı bulunan futbolcu yer alıyor. Sarı-kırmızılı takımda Brezilyalı futbolcu Fernando Reyes ile sakatlığı bulunan Norveçli futbolcu Martin Linnes, Portekiz'e götürüldü. Takımda ayrıca Kostas Mitroglou, Semih Kaya ve Emre Taşdemir de isimleri UEFA listesine bildirilmediği için görev alamayacak.

DONK VE NAGATOMO

Öte yandan sarı-kırmızılı takımda iki futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Galatasaray'da Ryan Donk ile Yuto Nagatomo, sarı kart sınırında yer alıyor. İki futbolcu Benfica karşısında sarı kart görmeleri halinde bir sonraki Avrupa kupaları maçında cezalı duruma düşecek.

GALATASARAY'IN AVRUPA'DA DEPLASMAN "KABUSU"

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanşında yarın Portekiz'in Benfica takımına konuk olacak Galatasaray, uluslararası organizasyonlarda dış sahada yaptığı son 16 maçı kazanamadı.

Avrupa kupalarındaki son deplasman galibiyetini, 2012-2013 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nin son 16 turunda Almanya'nın Schalke 04 takımıyla yaptığı maçta alan sarı-kırmızılılar, sonrasında dış sahadaki 14 maçta yenildi, 2 maçta berabere kaldı.

Galatasaray, bu süreçte İngiltere'nin Chelsea ve Arsenal, Danimarka'nın Kopenhag, İtalya'nın Lazio, İspanya'nın Real Madrid (2 kez) ve Atletico Madrid, Almanya'nın Borussia Dortmund ve Schalke 04, Belçika'nın Anderlecht, Portekiz'in Benfica ve Porto, İsveç'in Östersunds ile Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımlarına mağlup oldu.

Sarı-kırmızılı ekip, dış sahada İtalya'nın Juventus ile Kazakistan'ın Astana takımlarıyla yaptığı maçlardan ise beraberlikle döndü.

DEPLASMAN SON 24 MAÇTA DA GOL YEDİ

Galatasaray, deplasmanda çıktığı son 24 Avrupa kupası maçında kalesini gole kapatamadı.

Sarı-kırmızılı ekip, 2009-2010 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda Romanya'nın Dinamo Bükreş takımıyla yaptığı maçı 3-0 kazandı. Galatasaray, söz konusu müsabakanın ardından Avrupa kupalarında deplasmanda çıktığı 24 maçta da en az 1 gol yedi.

Galatasaray, bu süreçte deplasmandaki Avrupa kupası maçlarında kalesinde 47 gol görürken rakip filelere 27 gol gönderdi.

Sarı-kırmızılı ekip, son 24 maçta 5 kez kazanıp 4 kez berabere kalırken, 15 mücadelede ise mağlup oldu.

DIŞ SAHADAKİ SON 4 MAÇTA GOLÜ YOK

Galatasaray, Avrupa kupalarında deplasmanda yaptığı son 4 müsabakada gol atamadı.

Uluslararası organizasyonlardaki son deplasman golünü 2015-2016 sezonunda İtalya'nın Lazio takımıyla UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda yaptığı maçta kaydeden sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 4 dış saha maçında fileleri havalandıramadı.

Sarı-kırmızılılar, gol atamadığı son 4 deplasman maçında sırasıyla Östersunds'a 2-0, Porto'ya 1-0, Schalke 04 ve Lokomotiv Moskova'ya 2-0'lık skorlarla mağlup oldu.

PORTEKİZ'DE 2 GALİBİYET

Galatasaray, Portekiz temsilcileriyle deplasmanda yaptığı 4 maçın 2'sini kazanırken, 2'sinde mağlup oldu.

Avrupa kupalarında Portekiz ekipleriyle 5. kez eşleşen Galatasaray, rakipleriyle 4'ü deplasmanda olmak üzere 8 karşılaşma oynadı.

Portekiz takımlarıyla dış sahada yaptığı 4 maçın 2'ini kazanan 2'sinde ise mağlup olan sarı-kırmızılı ekip, bu maçlarda attığı 5 gole karşılık kalesinde 4 gole engel olamadı.

İlk olarak 2008-2009 sezonunda UEFA Kupası'nda statü gereği gruplarda tek maç üzerinden Benfica ile karşılaşan Galatasaray, deplasmandaki müsabakayı 2-0 kazandı.

Daha sonra 2012-2013 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Braga ile eşleşen Galatasaray, Portekiz'den 2-1'lik galibiyetle döndü.

2015-2016 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yeniden Benfica ile eşleşen sarı-kırmızılılar, Lizbon'daki müsabakada 2-1 mağlup oldu.

Galatasaray bu sezon da UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında karşılaştığı Porto'ya deplasmanda 1-0 yenildi.