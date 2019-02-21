Yeni sezonun transfer planlamasına şimdiden başlayan Fenerbahçe için Portekiz'den çok flaş bir iddia geldi... Sarı-Lacivertliler'in Porto formasını giyen Yacine Brahimi'ye kanca attığı belirtiliyor. 29 yaşındaki Cezayirli kanat oyuncusunun sözleşmesi sezon sonunda bitecek.
- Spor
- 21.02.2019
- Gazete
Fenerbahçe'de Brahimi bombası! Yacine Brahimi kimdir?
Yeni sezonda şampiyon olacak bir kadro kurmayı planlayan Fenerbahçe, Porto’nun kanat oyuncusu Yacine Brahimi’ye kancayı attı.
Yeni sezonun transfer planlamasına şimdiden başlayan Fenerbahçe için Portekiz'den çok flaş bir iddia geldi... Sarı-Lacivertliler'in Porto formasını giyen Yacine Brahimi'ye kanca attığı belirtiliyor. 29 yaşındaki Cezayirli kanat oyuncusunun sözleşmesi sezon sonunda bitecek.
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