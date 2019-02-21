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'de Brahimi bombası! kimdir?

da şampiyon olacak bir kadro kurmayı planlayan , ’nun kanat oyuncusu ’ye kancayı attı.



Yeni sezonun transfer planlamasına şimdiden başlayan Fenerbahçe için Portekiz'den çok flaş bir iddia geldi... Sarı-Lacivertliler'in Porto formasını giyen Yacine Brahimi'ye kanca attığı belirtiliyor. 29 yaşındaki Cezayirli kanat oyuncusunun sözleşmesi sezon sonunda bitecek.

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