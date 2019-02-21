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  • 21.02.2019 10:48
  • Son Güncelleme: 21.02.2019 10:53

'nun 'Vergini öde' diye bağıran taraftara verdiği cevap olay yarattı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 'lu ile karşı karşıya geldi. Atletico Madrid'in sahadan 2-0 galip ayrıldığı maç sonrası Cristiano Ronaldo'nun yaptığı hareket olay yarattı. Cristiano Ronaldo stattan ayrılırken kendisine 'Vergini öde' diye bağıran Atletico Madrid taraftarlarına “Ben bu kupayı 5 kez kazandım. Siz ise sıfır. Rövanşta görüşürüz” dedi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid'in Juventus'u 2-0 yendiği maça evsahibi ekibin taraftarlarıyla Cristiano Ronaldo arasındaki gerginlik damgasını vurdu.

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