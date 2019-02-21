UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid'in Juventus'u 2-0 yendiği maça evsahibi ekibin taraftarlarıyla Cristiano Ronaldo arasındaki gerginlik damgasını vurdu.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid'in Juventus'u 2-0 yendiği maça evsahibi ekibin taraftarlarıyla Cristiano Ronaldo arasındaki gerginlik damgasını vurdu.
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