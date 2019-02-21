Bugünkü
Takvim
  • Spor
  • 21.02.2019 11:27
  • Son Güncelleme: 21.02.2019 11:57

- derbisini yönetecek hakem belli oldu! İşte Süper Lig'de 23. haftanın hakemleri

Süper Lig'de haftanın en kritik mücadelesi olan - maçının hakemi oldu. Vodafone Park'ta 25 Şubat 2019 Pazartesi günü oynanacak mücadele saat 21.00'de başlayacak.

Toto Süper Lig'in 23.haftasında , evinde 'yi ağırlayacak. Pazartesi günü saat 21.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem yönetecek.

Yıldırım'ın yardımcılıklarını ise Mustafa Emre Eyisoy, Asım Yusuf Öz ve Serkan Tokat yapacak.

Süper Lig'in 23. hafta programı ve görev alacak hakemler şöyle;

YARIN:
20.30 Göztepe - Trabzonspor: MUSTAFA ÖĞRETMENOĞLU
20.30 Çaykur Rizespor - Evkur Yeni Malatyaspor: HÜSEYİN GÖÇEK

23 ŞUBAT CUMARTESİ:
13.30 Demir Grup Sivasspor - Antalyaspor: CÜNEYT ÇAKIR
16.00 Aytemiz Alanyaspor - Kasımpaşa: ABDULKADİR BİTİGEN
19.00 Medipol Başakşehir - Bursaspor: HALİS ÖZKAHYA

24 ŞUBAT PAZAR:
13.30 MKE Ankaragücü - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: HALİL UMUT MELER
16.00 Atiker Konyaspor - İstikbal Mobilya Kayserispor: ARDA KARDEŞLER
19.00 Galatasaray - Akhisarspor: SUAT ARSLANBOĞA

25 ŞUBAT PAZARTESİ:
21.00 Beşiktaş - Fenerbahçe: BÜLENT YILDIRIM

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerSpor HaberleriBeşiktaş - Fenerbahçe derbisini yönetecek hakem belli oldu! İşte Süper Lig'de 23. haftanın hakemleri
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar