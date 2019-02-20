Zenit - Fenerbahçe maçı için geri sayım başladı. UEFA Avrupa Ligi son 32 turu heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Karşılaşmaların ilk ayağında temcilsimiz Fenerbahçe Slimani'nin golüyle 1-0 kazanarak avantaj elde etti. Fenerbahçe, deplasmandan berabere ya da galibiyetle ayrılması durumunda bir üst tura çıkan taraf olacak. Peki, Zenit - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte karşılaşmanın detayları...

ZENİT - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu 2. maçında temsilcimiz Fenerbahçe, Rus temsilcisi Zenit'e konuk olacak. Zenit - Fenerbahçe maçı 21 Şubat Perşembe günü saat 20.55'te başlayacak. Saint Petersburg şehriyle aynı ismi taşıyan statta oynanacak karşılaşmayı İngiltere'den hakem Michael Oliver yönetecek. Karşılaşma beIN Sports'tan canlı yayımlanacak.

FENERBAHÇE'DE TEK EKSİK

Fenerbahçe'de UEFA listesinde bulunan isimler arasında tek eksik futbolcu var.

Sarı-lacivertlilerde, ilk maçta gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Mauricio Isla, rövanşta forma giyemeyecek.

YANAL, 9 FUTBOLCUSUNU KULLANMAYACAK

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, UEFA listesine alamadığı için 9 futbolcusunu kullanamayacak.

Sarı-lacivertli formayla sezon başından itibaren mücadele eden Roberto Soldado, Mehmet Ekici ve Nabil Dirar'ın yanı sıra yeni transferler Serdar Aziz ve Miha Zajc UEFA listesinde bulunmuyor.

Ayrıca TFF listesinde de yer almayan Carlos Kameni ile sakatlığı nedeniyle bu sezon henüz forma giyemeyen Tolga Ciğerci de UEFA listesine alınmadı.

Genç futbolcular Berke Özer ile Ferdi Kadıoğlu da UEFA listesinde yer almıyor.

FENERBAHÇE, AVRUPA DEPLASMANLARINDA KAYIP

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanşında yarın deplasmanda Rusya'nın Zenit takımıyla karşılaşacak Fenerbahçe'nin, Avrupa'daki deplasman karnesi iyi değil.

Sarı-lacivertliler, Zenit maçıyla Avrupa arenasında yarın dış sahalardaki 116. maçını oynayacak.

Rakip sahalarda daha önce 115 maç yapan sarı-lacivertliler, 65 kez mağlup oldu.

Fenerbahçe, 27 galibiyet ve 23 beraberlik elde ettiği Avrupa deplasmanlarında, rakip filelere 117 gol atarken, kalesinde 214 gol gördü.

SON 5 DEPLASMANDA KAZANAMADI

Fenerbahçe, Avrupa'da dış sahada oynadığı son 5 maçı da kazanamadı.

Bu maçların 4'ünü kaybeden Fenerbahçe, bir kez de berabere kaldı. Geçen sezon Vardar'a yenilen sarı-lacivertliler, bu sezon da Benfica, Dinamo Zagreb ve Spartak Trnava'ya kaybetmekten kurtulamadı. Fenerbahçe, bu sürede Anderlecht'le de berabere kalarak sahadan ayrıldı.

Sarı-lacivertliler, Avrupa'daki son deplasman galibiyetini 27 Temmuz 2017'de Avusturya'da Sturm Graz karşısında elde etti.

RUSYA'DA GALİBİYETİ YOK

Fenerbahçe, Rusya'da daha önce oynadığı 4 karşılaşmayı da kazanamadı.

Daha önce Rus ekipleriyle deplasmanda 4 maça çıkan Fenerbahçe, Krasnador ve Spartak Moskova'ya kaybederken, Lokomotif Moskova ile CSKA Moskova'yla ise berabere kaldı.

BU SEZON DEPLASMAN PERFORMANSI DİBE VURDU

Fenerbahçe, tarihindeki en kötü deplasman performanslarından birine ise bu sezon imza attı.

Sarı-lacivertliler, bu sezon 3 kulvarda (Spor Toto Süper Lig, Avrupa kupaları ve Türkiye Kupası) dış sahada çıktığı 17 maçın sadece 2'sini kazanabildi. Bu maçlarda sarı-lacivertliler, 5 beraberlik ve 10 yenilgi yaşadı.

Fenerbahçe, bu sezon deplasmanda Avrupa'da maç kazanamazken, iki galibiyetini lig ve kupada aldı.