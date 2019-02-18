Şampiyon Fenerbahçe

Basketbolda Türkiye Kupası'nın sahibi Fenerbahçe Beko… Ankara'da oynanan final maçında Anadolu Efes'i 80-70 mağlup eden Fenerbahçe Beko kupayı müzesine götürdü. Sarı-Lacivertliler böylelikle tarihinde 6. kez Türkiye Kupası'nı kazandı. Ayrıca daha önce finalde 3 kez kaybettiği Efes'e karşı ilk kupasını aldı. Efes ilk çeyreği 20-16 önde kapattı. 2. çeyrekte daha etkili olan Fener, devreyi 39-34 üstün bitirdi. Fenerbahçe son 10 dakikaya 61-57 üstün girdi. Fener maçı10 sayı farkla kazandı. Luigi Datome 22 sayı 7 ribauntla yıldızlaştı.
KUPA CANAVARI OBRADOVİC
FENERBAHÇE Beko Başantrenörü Obradovic, dün akşamki Türkiye Kupası zaferiyle birlikte F.Bahçe'nin başındaki 10. kupasını kazanmış oldu.
KUPA CANAVARI OBRADOVİC
FENERBAHÇE Beko Başantrenörü Obradovic, dün akşamki Türkiye Kupası zaferiyle birlikte F.Bahçe'nin başındaki 10. kupasını kazanmış oldu.
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