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Haziranda ada yolcusu!

Son haftalarda gözden düşen Şilili futbolcu kendisini ısrarla isteyen West Ham’a gidebilir.

Haziranda ada yolcusu!
Devre arasında ismi başta West Ham United olmak üzere birçok takımla anılan Gary Medel tercihini Beşiktaş'ta kalmaktan yana kullanmıştı. Ancak Şilili yıldız sezon sonunda takımdan ayrılma kararı aldı.

GÜNEŞ'LE ARASI AÇIK
Son haftalarda formasını kaptıran ve teknik direktör Şenol Güneş'le sorunlar yaşadığı iddia edilen Medel'in menajeri Beşiktaş yönetimiyle görüştü. Bu görüşmede yönetime, "Sezon sonu gidiyoruz" mesajı iletildi. 1 sezon daha sözleşmesi olan yıldız futbolcunun büyük ihtimalle West Ham'ın yolunu tutacağı ifade ediliyor.

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