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son yolcuğuna uğurlandı

Uçak kazasında hayatını kaybeden Arjantinli futbolcu , son yolcuğuna uğurlandı. Cenaze törenine, ailesi, arkadaşları ve hayranları katıldı.

'Sala'metle
İngiltere Premier Lig ekiplerinden 'nin 15 milyon pound bonservis bedeli karşılığında Nantes'ten transfer ettiği Arjantinli yıldız Emiliano Sala'yı taşıyan özel uçak, 22 Ocak'ta üzerinde kayboldu. Aramalardan sonuç çıkmadı. Arjantinli yıldızın ailesi, aramaların devam etmesi için kampanya başlattı. Birçok futbolcunun yardımıyla 300 bin euro toplandı. Kayıp uçak 4 Şubat'ta bulundu. İçerisindeki cesedin Sala'ya ait olduğu belirlendi. önceki gün, büyüdüğü Progre- so kentinde son yolculuğuna uğurlandı.




Vefat eden futbolcunun ailesi ve arkadaşlarının yanı sıra kentin sakinleri de giydikleri siyah ve kırmızı formalarla cenaze törenine katıldı. Sporcunun hayranları da "Asla yalnız yürümeyeceksin Emi" pankartlarıyla seremoniye katıldı. Törenin ardından Sala'nın naaşı, yakınlarının son bir defa vedalaşması için bir spor salonuna götürüldü. Daha sonra da, krematoryumda yakıldı.

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