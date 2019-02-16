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  • 16.02.2019 17:42
  • Son Güncelleme: 16.02.2019 18:34

CANLI | Fenerbahçe - Konyaspor : Kritik maçta ilk 11'ler belli oldu

Fenerbahçe ile Konyaspor 36. maça çıkıyor. Sarı-lacivertliler, yeşil-beyazlılarla ligde yaptığı 35 maçın 29'unu kazandı, sadece 4'ünü kaybetti. Kritik mücadelede ilk 11'ler belli oldu.

CANLI | Fenerbahçe - Konyaspor

Fenerbahçe ile Atiker Konyaspor, 'de bu akşam 36. kez karşı karşıya gelecek. Süper Lig'de ilk kez 1988-1989 sezonunda mücadele etmeye başlayan ve Fenerbahçe ile toplam 35 maçta karşılaşan Konyaspor, sadece 4 kez galip gelebildi. Fenerbahçe, rakibini 29 kez yenerken, taraflar arasında yalnızca 2 maç berabere sonuçlandı.

FENERBAHÇE - ATİKER KONYASPOR

STAT: Ülker
HAKEM:
SAAT: 19.00
YAYIN: beIN SPORTS HD1


İLK 11'LER
FENERBAHÇE: , Dirar, Skrtel, Sadık, Hasan Ali, , Jailson, Valbuena, Moses, Zajc, Slimani
TEKNİK DİREKTÖR:

ATİKER KONYASPOR: Serkan, Skubic, Ali Turan, Filipovic, Zuta, Volkan, Jevtovic, Traore, Milosevic, Fofana, Jahovic
TEKNİK DİREKTÖR: Aykut Kocaman

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