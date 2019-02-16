Fenerbahçe ile Atiker Konyaspor, Süper Lig'de bu akşam 36. kez karşı karşıya gelecek. Süper Lig'de ilk kez 1988-1989 sezonunda mücadele etmeye başlayan ve Fenerbahçe ile toplam 35 maçta karşılaşan Konyaspor, sadece 4 kez galip gelebildi. Fenerbahçe, rakibini 29 kez yenerken, taraflar arasında yalnızca 2 maç berabere sonuçlandı.





FENERBAHÇE - ATİKER KONYASPOR



STAT: Ülker

HAKEM: Fırat Aydınus

SAAT: 19.00

YAYIN: beIN SPORTS HD1



İLK 11'LER

FENERBAHÇE: Volkan Demirel, Dirar, Skrtel, Sadık, Hasan Ali, Mehmet Topal, Jailson, Valbuena, Moses, Zajc, Slimani

TEKNİK DİREKTÖR: Ersun Yanal



ATİKER KONYASPOR: Serkan, Skubic, Ali Turan, Filipovic, Zuta, Volkan, Jevtovic, Traore, Milosevic, Fofana, Jahovic

TEKNİK DİREKTÖR: Aykut Kocaman