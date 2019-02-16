Fenerbahçe ile Atiker Konyaspor, Süper Lig'de bu akşam 36. kez karşı karşıya gelecek. Süper Lig'de ilk kez 1988-1989 sezonunda mücadele etmeye başlayan ve Fenerbahçe ile toplam 35 maçta karşılaşan Konyaspor, sadece 4 kez galip gelebildi. Fenerbahçe, rakibini 29 kez yenerken, taraflar arasında yalnızca 2 maç berabere sonuçlandı.
FENERBAHÇE - ATİKER KONYASPOR
STAT: Ülker
HAKEM: Fırat Aydınus
SAAT: 19.00
YAYIN: beIN SPORTS HD1
İLK 11'LER
FENERBAHÇE: Volkan Demirel, Dirar, Skrtel, Sadık, Hasan Ali, Mehmet Topal, Jailson, Valbuena, Moses, Zajc, Slimani
TEKNİK DİREKTÖR: Ersun Yanal
ATİKER KONYASPOR: Serkan, Skubic, Ali Turan, Filipovic, Zuta, Volkan, Jevtovic, Traore, Milosevic, Fofana, Jahovic
TEKNİK DİREKTÖR: Aykut Kocaman
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