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’a müjde

Sakatlıklarla boğuşan Fırtına’da Uğurcan ve Hüseyin takımla çalıştı. Novak da ’ya karşı sahada olacak.

Trabzonspor’a müjde
Bu sezon sakatlıklardan çok çeken Trabzon'a dün müjdeli haber geldi. Sakatlıkları geçen kaleci Uğurcan Çakır ve stoper Hüseyin Türkmen dün takımla birlikte çalışmalara başladı. Çekyalı Filip Novak da yüklemelere başladı. Tecrübeli oyuncu da Alanya'ya karşı forma giyebilecek.

KAPTAN DÖNÜYOR
Galatasaray maçında riske edilmeyen ve yedek kulübesinde oturan kaptan Jose Sosa'nın da Alanya'ya karşı forma giyeceği bildirildi.

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