Moses: En büyüğü Fener

F.Bahçe taraftarı, Victor Moses'ı konuşuyor... Ligde Malatya ve Göztepe'ye karşı sonradan oyuna giren Nijeryalı futbolcu, 11'de başladığı ilk maçta Zenit'e karşı müthiş bir 90 dakika çıkardı. Sarı-lacivertliler'in galibiyetinde kilit rol oynayan 28 yaşındaki oyuncu, futboluyla taraftarları mest etti, istatistiklerde de zirveye çıktı. Avrupa Ligi maçında Rus ekibine karşı en fazla ikili mücadele kazanan isim olan Moses, rakip ceza sahasında da topla en çok buluşan Fenerbahçe futbolcuydu
SEVGİYE KARŞILIK VERECEĞİM
Zenit maçının ardından Nijerya basınına konuşan Moses, şu ifadeleri kullandı: İstanbul'da taraftarların büyük sevgisiyle karşılaştım. İlk günden itibaren bana karşı müthiş bir ilgi ve sevgi var. Ben de sahadaki performansımla onlara karşılık vermeye çalışıyorum.
KİMSE YANILGIYA DÜŞMESİN
Lig sıralamasındaki yeri hiç kimseyi yanıltmasın. Fenerbahçe Türkiye'nin en büyük kulübüyük kulübüdür.
SEVGİYE KARŞILIK VERECEĞİM
Zenit maçının ardından Nijerya basınına konuşan Moses, şu ifadeleri kullandı: İstanbul'da taraftarların büyük sevgisiyle karşılaştım. İlk günden itibaren bana karşı müthiş bir ilgi ve sevgi var. Ben de sahadaki performansımla onlara karşılık vermeye çalışıyorum.
KİMSE YANILGIYA DÜŞMESİN
Lig sıralamasındaki yeri hiç kimseyi yanıltmasın. Fenerbahçe Türkiye'nin en büyük kulübüyük kulübüdür.
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