Bugünkü
Takvim

’dan karavana

G.Saray, ’ya karşı 23 orta denemesi yaptı. Bunlardan sadece 3’ü isabetliydi. Kaleyi bulan şut da 3’tü...

Aslan’dan karavana
G.Saray, maçında karavana attı... , maç boyu Portekiz ekibinin ceza sahasına 23 orta gönderdi.

465 PAS YAPTILAR
Ancak bu orta girişimlerinden sadece 3'ü hedefi buldu. Cimbom maç boyunca, 3 isabetli şut çekti. Sarı-Kırmızılılar rakibi karşısında yüzde 66 topla oynama yüzdesi yakalarken başarılı paslarda ise 465'e 201 üstündü. Aslan, 90 dakika boyunca 11 şut denedi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriAslan’dan karavana
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri