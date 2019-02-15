Aslan’dan karavana

G.Saray, Benfica maçında karavana attı... Cimbom, maç boyu Portekiz ekibinin ceza sahasına 23 orta gönderdi.
465 PAS YAPTILAR
Ancak bu orta girişimlerinden sadece 3'ü hedefi buldu. Cimbom maç boyunca, 3 isabetli şut çekti. Sarı-Kırmızılılar rakibi karşısında yüzde 66 topla oynama yüzdesi yakalarken başarılı paslarda ise 465'e 201 üstündü. Aslan, 90 dakika boyunca 11 şut denedi.
465 PAS YAPTILAR
Ancak bu orta girişimlerinden sadece 3'ü hedefi buldu. Cimbom maç boyunca, 3 isabetli şut çekti. Sarı-Kırmızılılar rakibi karşısında yüzde 66 topla oynama yüzdesi yakalarken başarılı paslarda ise 465'e 201 üstündü. Aslan, 90 dakika boyunca 11 şut denedi.
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