Anadolu Efes, Banvit’i 8 sayı farkla devirdi

Tahincioğlu Basketbol Ligi'nde şampiyonluk adaylarından Anadolu Efes, Banvit'i 93-85 mağlup etti. Efes'te Shane Larkin 20 sayı, 2 ribaunt ve 8 asistle yıldızlaştı. Günün diğer maçında ise Bahçeşehir Koleji, sahasında Darüşşafaka Tekfen'i 92-85 yendi. Bahçeşehir Koleji'nde Harris 27 sayıyla yıldızlaştı.
- Spor
- 12.02.2019
- Gazete
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