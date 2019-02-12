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, ’i 8 sayı farkla devirdi

Anadolu Efes, Banvit’i 8 sayı farkla devirdi
Tahincioğlu 'nde şampiyonluk adaylarından Anadolu Efes, Banvit'i 93-85 mağlup etti. Efes'te Shane Larkin 20 sayı, 2 ribaunt ve 8 asistle yıldızlaştı. Günün diğer maçında ise Bahçeşehir Koleji, sahasında Darüşşafaka Tekfen'i 92-85 yendi. 'nde Harris 27 sayıyla yıldızlaştı.

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