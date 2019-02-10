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Yaş 70 iş bitmemiş

Yaş 70 iş bitmemiş
Trabzonlu amatör futbolcu Şerif Kunt, 70 yaşında transfer olduğu Gençlerbirliğispor ile ilk maçına çıktı. 65 dakika sahada kalan Kunt'un takımı, rakibi Yalim Grençlikspor'u 4-2 yenmeyi başardı. 70'lik topçu Kunt, "Ben 70 yılımın 55 yılını amatör spora adamış bir insanım. Sporun, futbolun büyümediği yerlerde gençlere örnek teşkil etmek, onlara öncü olmak amacıyla geçen yıl Karatay'da bu sene de Kızıltepe Gençlerbirliğispor'da sahaya çıktım. Mutluyum, gençlere bir şey aktarabilirsek ne mutlu bize" ifadelerini kullandı.

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