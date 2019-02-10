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  • 10.02.2019 12:09
  • Son Güncelleme: 10.02.2019 12:09

- maçının VAR'ı belli oldu

Geçen hafta Alanya ile berabere kalarak hayal kırıklığı yaratan , Karadeniz temsilcisi 'u yenip zirve iddiasını sürdürmek istiyor. Zorlu karşılaşmanın VAR'ı oldu.

Galatasaray-Trabzonspor maçının VAR'ı belli oldu

, 'in 21. haftasında bu akşam evinde ile karşılaşacak. Saat 19.00'da başlayacak mücadelede Ümit Öztürk düdük çalacak. Öztürk'ün yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Osman Gökhan Bilir yapacak.

Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak bu zorlu müsabakanın Video Yardımcı Hakem'i ise oldu. Yıldırım'a TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bulunan VAR merkezinde AVAR olarak da Serkan Tokat ve Kemal Yılmaz eşlik edecek.

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