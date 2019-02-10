Bugünkü
Takvim

fırsat tepti

Ligde kalma savaşı veren takımı, önünde ’le öne geçti. Konuk ekip Mevlüt’le gol bulunca karşılaşma berabere sonuçlandı.

Çaykur Rize fırsat tepti
Çaykur Rizespor ile Antalyaspor karşılıklı gollerle 1-1 berabere kaldı. 6. dakikada ceza sahası sağ çaprazda topla buluşan Vedat Muriç'in uzak kale direğine yaptığı ortada top doğrudan filelerle buluştu. 26. dakikada topla birlikte süratlenen Vedat Muriç'in ceza yayının sol tarafından ceza sahasına girer girmez şutunda kaleci Boffin topu kornere çeldi. 2.yarının 68. dakikasında sahneye çıkan Mevlüt beraberliği sağladı. Böylece 2 takım sahadan birer puanla ayrılmayı başardı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriÇaykur Rize fırsat tepti
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri