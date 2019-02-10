Çaykur Rize fırsat tepti

Çaykur Rizespor ile Antalyaspor karşılıklı gollerle 1-1 berabere kaldı. 6. dakikada ceza sahası sağ çaprazda topla buluşan Vedat Muriç'in uzak kale direğine yaptığı ortada top doğrudan filelerle buluştu. 26. dakikada topla birlikte süratlenen Vedat Muriç'in ceza yayının sol tarafından ceza sahasına girer girmez şutunda kaleci Boffin topu kornere çeldi. 2.yarının 68. dakikasında sahneye çıkan Mevlüt beraberliği sağladı. Böylece 2 takım sahadan birer puanla ayrılmayı başardı.