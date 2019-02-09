Süper Lig puan durumu, günün en çok aranılanları arasında. Dün Kayserispor - Fenerbahçe maçı ile perdesi açılan Süper Lig'in 21. haftasında maçlar oynanmaya devam ediyor. Puan durumu tablosuna göre, lider konumda olan Başakşehir bugün BB Erzurumspor'u yenerek 3 puanı almak isteyecek. Öte yandan zirve yarışından kopmak istemeyen Galatasaray'ın maçı yarın oynanacak. Peki, puan durumu tablosunda hangi takım kaçıncı sırada? İşte Süper Lig 21. hafta maç sonuçları ile güncel puan durumu...
SÜPER LİG PUAN DURUMU (21. HAFTA GÜNCEL)
Süper Lig'in 21. hafta maç sonuçlarına göre aşağıdaki puan durumu tablosu güncellenmektedir.
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1
|Başakşehir
|20
|13
|5
|2
|31
|10
|21
|44
|2
|Galatasaray
|20
|10
|6
|4
|38
|22
|16
|36
|3
|Beşiktaş
|20
|9
|6
|5
|38
|26
|12
|33
|4
|Yeni Malatyaspor
|20
|9
|6
|5
|32
|22
|10
|33
|5
|Trabzonspor
|20
|9
|6
|5
|36
|27
|9
|33
|6
|Konyaspor
|20
|8
|8
|4
|27
|21
|6
|32
|7
|Kasımpaşa
|20
|9
|2
|9
|38
|34
|4
|29
|8
|Sivasspor
|20
|7
|7
|6
|28
|27
|1
|28
|9
|Antalyaspor
|20
|8
|4
|8
|21
|29
|-8
|28
|10
|Alanyaspor
|20
|7
|4
|9
|18
|23
|-5
|25
|11
|Kayserispor
|21
|6
|7
|8
|18
|27
|-9
|25
|12
|Bursaspor
|20
|4
|12
|4
|19
|19
|0
|24
|13
|Fenerbahçe
|21
|5
|8
|8
|22
|28
|-6
|23
|14
|Göztepe
|20
|7
|1
|12
|20
|25
|-5
|22
|15
|Rizespor
|20
|4
|9
|7
|24
|29
|-5
|21
|16
|Ankaragücü
|20
|6
|2
|12
|17
|35
|-18
|20
|17
|BB Erzurumspor
|20
|3
|8
|9
|18
|26
|-8
|17
|18
|Akhisarspor
|20
|4
|5
|11
|20
|35
|-15
|17
SÜPER LİG 21. HAFTA MAÇ SONUÇLARI
Maçlar tamamlandıktan sonra aşağıdaki tablo güncellenecektir.
8 ŞUBAT CUMA
Kayserispor - Fenerbahçe: 1 - 0
9 ŞUBAT CUMARTESİ
Başakşehir - BB Erzurumspor: (Şu an oynanıyor)
Rizespor - Antalyaspor:
Beşiktaş - Bursaspor:
10 ŞUBAT PAZAR
Konyaspor - Yeni Malatyaspor:
Göztepe - Alanyaspor:
Galatasaray - Trabzonspor:
11 ŞUBAT PAZARTESİ
Ankaragücü - Kasımpaşa:
Sivasspor - Akhisarspor:
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