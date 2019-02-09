Süper Lig puan durumu, günün en çok aranılanları arasında. Dün Kayserispor - Fenerbahçe maçı ile perdesi açılan Süper Lig'in 21. haftasında maçlar oynanmaya devam ediyor. Puan durumu tablosuna göre, lider konumda olan Başakşehir bugün BB Erzurumspor'u yenerek 3 puanı almak isteyecek. Öte yandan zirve yarışından kopmak istemeyen Galatasaray'ın maçı yarın oynanacak. Peki, puan durumu tablosunda hangi takım kaçıncı sırada? İşte Süper Lig 21. hafta maç sonuçları ile güncel puan durumu...

SÜPER LİG PUAN DURUMU (21. HAFTA GÜNCEL)

Süper Lig'in 21. hafta maç sonuçlarına göre aşağıdaki puan durumu tablosu güncellenmektedir.

O G B M A Y AV P 1 Başakşehir 20 13 5 2 31 10 21 44 2 Galatasaray 20 10 6 4 38 22 16 36 3 Beşiktaş 20 9 6 5 38 26 12 33 4 Yeni Malatyaspor 20 9 6 5 32 22 10 33 5 Trabzonspor 20 9 6 5 36 27 9 33 6 Konyaspor 20 8 8 4 27 21 6 32 7 Kasımpaşa 20 9 2 9 38 34 4 29 8 Sivasspor 20 7 7 6 28 27 1 28 9 Antalyaspor 20 8 4 8 21 29 -8 28 10 Alanyaspor 20 7 4 9 18 23 -5 25 11 Kayserispor 21 6 7 8 18 27 -9 25 12 Bursaspor 20 4 12 4 19 19 0 24 13 Fenerbahçe 21 5 8 8 22 28 -6 23 14 Göztepe 20 7 1 12 20 25 -5 22 15 Rizespor 20 4 9 7 24 29 -5 21 16 Ankaragücü 20 6 2 12 17 35 -18 20 17 BB Erzurumspor 20 3 8 9 18 26 -8 17 18 Akhisarspor 20 4 5 11 20 35 -15 17

SÜPER LİG 21. HAFTA MAÇ SONUÇLARI

Maçlar tamamlandıktan sonra aşağıdaki tablo güncellenecektir.

8 ŞUBAT CUMA

Kayserispor - Fenerbahçe: 1 - 0

9 ŞUBAT CUMARTESİ

Başakşehir - BB Erzurumspor: (Şu an oynanıyor)

Rizespor - Antalyaspor:

Beşiktaş - Bursaspor:

10 ŞUBAT PAZAR

Konyaspor - Yeni Malatyaspor:

Göztepe - Alanyaspor:

Galatasaray - Trabzonspor:

11 ŞUBAT PAZARTESİ

Ankaragücü - Kasımpaşa:

Sivasspor - Akhisarspor: