Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında lider Medipol Başakşehir, evinde Erzurumspor'la 1-1 berabere kaldı ve zirve yarışında yara aldı.
Turuncu lacivertliler, puanını 45'e yükseltti ve en yakın rakibi Galatasaray'ın 9 puan önünde liderliğini sürdürdü.
Stat: 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim
Hakemler: Cüneyt Çakır xx, Bahattin Duran xx, Tarık Ongun xx
Medipol Başakşehir: Mert xx, Caiçara xx, Mahmut xx, Epureanu xx, Clichy x (Attamah dk. 25 x), İrfan Can xx, Emre Belözoğlu xx, Mossoro xx, Edin Visca xxx, Elia xx, Robinho xx
Yedekler: Volkan, Uğur, Serdar Taşçı, Gökhan İnler, Arda Turan, Soner, Demba Ba, Adebayor, Napoleoni
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
BB Erzurumspor: Sehic xx, Kanstrup xx, Lokman xx, Egemen xx, Schwechlen xx, Taylan xx, Scuk xx, Eduok xx, Sunu xx, Obertan xx, Opseth xx
Yedekler: Hakan Canbazoğlu, Hakan Arslan, Kone, İbrahim, Sefa, Emrah, Muhammed, Tshabalala, Munsy
Teknik Direktör: Mehmet Özdilek
Gol: Opseth (dk. 11 k.k.) (BB Erzurumspor)
Sarı kartlar: Epureanu (M. Başakşehir), Taylan (BB Erzurumspor)
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