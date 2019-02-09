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  • 09.02.2019 15:55
  • Son Güncelleme: 09.02.2019 18:01

Maç sonucu: 1-1 BB

'in 21. haftasında lider Medipol , Büyükşehir Belediye 'u konuk etti. Başakşehir mücadelenin 11. dakikasında Başakşehir, Opseth'in kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti. Maçın ilk 45 dakikalık bölümü Başakşehir'in 1-0 üstünlüğü ile sona erdi. Konuk Erzurumspor, 74'te Egemen Korkmaz'ın golüyle skoru 1-1'e getirdi. Maç 1-1'lik skorla sonuçlandı.

Başakşehir Erzurum'a takıldı!

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında lider Medipol Başakşehir, evinde Erzurumspor'la 1-1 berabere kaldı ve zirve yarışında yara aldı.

Turuncu lacivertliler, puanını 45'e yükseltti ve en yakın rakibi Galatasaray'ın 9 puan önünde liderliğini sürdürdü.

Stat: 3. İstanbul Fatih Terim
Hakemler: Cüneyt Çakır xx, Bahattin Duran xx, Tarık Ongun xx
Medipol Başakşehir: Mert xx, Caiçara xx, Mahmut xx, Epureanu xx, Clichy x (Attamah dk. 25 x), İrfan Can xx, Emre Belözoğlu xx, Mossoro xx, Edin Visca xxx, Elia xx, Robinho xx
Yedekler: Volkan, Uğur, Serdar Taşçı, Gökhan İnler, Arda Turan, Soner, Demba Ba, Adebayor, Napoleoni
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
BB : Sehic xx, Kanstrup xx, Lokman xx, Egemen xx, Schwechlen xx, Taylan xx, Scuk xx, Eduok xx, Sunu xx, Obertan xx, Opseth xx
Yedekler: Hakan Canbazoğlu, Hakan Arslan, Kone, İbrahim, Sefa, Emrah, Muhammed, Tshabalala, Munsy
Teknik Direktör: Mehmet Özdilek
Gol: Opseth (dk. 11 k.k.) (BB Erzurumspor)
Sarı kartlar: Epureanu (M. Başakşehir), Taylan (BB Erzurumspor)

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