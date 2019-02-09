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Fener kırmızıda stop etti

Kayseri Kravets’in 87’deki golüyle F.Bahçe’yi devirdi. Maç sonu Tolgay da kırmızı gördü. Hakem Ulusoy kararlarıyla çok tartışıldı.

Fener kırmızıda stop etti
F.Bahçe Kayseri'de yıkıldı: 0-1. Maça hakem Alper Ulusoy'un kararları damga vurdu. İlk yarı oyun olarak çok kısır geçti. 19. dakikada Mehmet Ekici ile gol aradı... Tecrübeli oyuncunun kullandığı serbest vuruşta kalecisi Lung topu köşede kontrol etmeyi başardı.

TAM İLK YARI BİTECEKKEN!
40'ta Dirar ortaladı. 'nun zayıf vuruşu kaleci Lung'da kaldı. 45+2. dakikada Soldado, Kucher'e faul yaptı. , İspanyol golcünün küfür ettiğini belirterek kırmızı kartını çıkardı.



JAİLSON YÜZDE 100'Ü KAÇIRDI
F.Bahçe 10 kişi kalmasına rağmen 55'te önemli bir fırsatı harcadı. Moses'in pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Jailson'un şutu çerçeveyi bulmadı. 59'da Hasan Ali kaleyi denedi ama sonuç alamadı.



MENSAH GOLE ÇOK YAKLAŞTI
62'de Kayseri VAR'a takıldı. Hakem, Umut'un golünden önce Kravets'in Serdar'a faul yaptığını tespit etti. 75'te Mehsah'ın şutu direği yaladı. 87'de Chery'nin ortasında Kravets kafayla golü buldu.

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