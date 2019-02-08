Türkiye Kupası Akhisar’ın işi

Ziraat Türkiye Kupası'nda son şampiyon Akhisarspor çeyrek final ilk maçında Kasımpaşa'yı evinde 3-1 yendi. Akhisar böylece yarı final yolunda çok önemli bir avantaj yakaladı. 41. dakikada Helder Balbosa'nın sol kanattan ortasına ön direkte çok şık bir kafa vuran Sokol Cikalleshi skoru 1-0 yaptı. 51. dakikada birkez daha sahneye Cikalleshi çıktı ve skor 2-0 oldu.



90'DA HARİKA BİR GOL

73. dakikada Regattin'in yerde kalması sonrası ev sahibi ekip penaltı kazandı. Josue beyaz noktada hata yapmayınca fark 3'e çıktı: 3-0. Uzatmalarda Hajradinovic harika bir golle Kasımpaşa'ya rövanş için umut verdi: 3-1.