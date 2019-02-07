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'de değişim rüzgarları esiyor! spor maçında yeniler sahada olacak

Tecrübeli hoca Moses, ve Tolgay’ı ’de ilk 11’de oynatacak. Empoli'den alınan 'ın ise maça kulübede başlaması bekleniyor.



F.Bahçe'de değişim rüzgarları esiyor. Ara transferde 5 futbolcuyu renklerine bağlayan ve Benzia'yı kadro dışı bırakan Fenerbahçe'de Ersun Yanal'ın Kayserispor önünde sahaya süreceği ilk 11 şekillenmeye başladı. Tecrübeli hocanın bu maçta Moses, Serdar Aziz ve Tolgay'ı ilk 11'de oynatması bekleniyor.

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