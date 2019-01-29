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Türkiye Kupası / Türkiye Kupası 18/19 / Galatasaray - Hatayspor maçı
Galatasaray - Hatayspor Maçının Videoları
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06 Şubat 2019 Çarşamba 18:30 , Türkiye Kupası Yeni Malatyaspor Yeni Malatyaspor 1 : 0 a2 Göztepe Göztepe