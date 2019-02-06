Hadi ipucu sorusu yayınlandı. Canlı bilgi yarışması Hadi bugün 20.30'da başlayacak. Hadi tarafından yapılan açıklamada, "Günün en bilgili 100 hadicisinden biri olmaya hazır mısın? Belki de seni o 100 hadici arasına taşıyacak ipucu, düğünle alakalı olacaktır. O zaman gelsin! Felix Mendelssohn, bugün düğünlerde de çalınan "Düğün Marşı" eserini hangi oyun için bestelemiştir?" denildi. İşte 6 Şubat Hadi ipucu sorusu ve yanıtı...

HADİ İPUCU SORUSU (6 ŞUBAT 2019)

Soru: Felix Mendelssohn, Düğün Marşı eserini hangi oyun için bestelemiştir?

Cevap: BİR YAZ GECESİ RÜYASI

Felix Mendelssohn, düğünlerde de çalınan 'Düğün Marşı' eserini William Shakespeare'in erken dönem romantik komedya oyunu Bir Yaz Gecesi Rüyası için bestelemiştir.



İlk basımı 1600 olmakla beraber yazımı ve ilk sahnelenişinin 1594 ya da 1595 yıllarında gerçekleştiği sanılmaktadır. Ana teması aşk ve evliliktir. Karışık ilişkiler üzerinden bu iki kavramın komikliğine vurgu yapmıştır. Olaylar Antik Yunanistan'da bir düğün çevresinde geçmektedir.

Belgelere göre ilk oynanışı 1604 yılında "A Play of Robin Goodfellow" adıyla gerçekleştirildi. Oyunda Ovidius'un dönüşümler'inden ve İngiliz halk masallarından izlere rastlanmakla birlikte olay örgüsünün büyük ölçüde Shakespeare'e dayandığı sanılmaktadır.

1970 yılında Peter Brook yapımı sahnelenme oyunun önemli yorumlarından biridir.