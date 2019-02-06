Barcelona ile Real Madrid karşı karşıya geliyor. İspanya Kral Kupası'nda bugün oynanacak El Clasico karşılaşması heyecan dozu yüksek maça sahne olacak. Yarı final karşılaşmasında Real Madrid ile eşleşen Barcelona ilk maçı evinde oynamanın avantajını taşıyacak. Evinde galibiyet alarak rövanş maçına avantajlı skorla çıkmak isteyecek Barcelona'da hedef galibiyet. Real Madrid ise deplasmandan iyi sonuçlar ayrılmanın yollarını arayacak. Peki, El Clasico hangi kanalda? Barcelona - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta? İşte karşılaşmanın detayları...

BARCELONA REAL MADRİD (EL CLASİCO) MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

İspanya Kral Kupası'nın yarı final ilk ayağında Barcelona ile Real Madrid mücadele edecek. Barcelona - Real Madrid maçı bugün Türkiye saati ile 23.00'de başlayacak. Karşılaşma Türkiye'den yayınlanmayacak.

Karşılaşmada Antonio Mateu düdük çalacak. Mateu'nun yardımcılıklarını Pau Cebrian ve Iker De Francisco yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Ivan Munoz olacak.

MUHTEMEL 11'LER

Barcelona: Ter Stegen, Roberto, Pique, Lenglet, Alba, Busquets, Arthur, Rakitic, Alena (Messi), Coutinho, Suarez

Real Madrid: Navas, Carvajal, Varane, Ramos, Reguilon, Casemiro, Modric, Kroos, Vinicius, Bale, Benzema

REAL MADRİD ÜSTÜN

Real Madrid ile Barcelona bu maç ile 199. karşılaşmalarına çıkacak. İki ezeli rakibin arasındaki rekabette, Real Madrid'in 81 golü Barcelona'nı ise 77 golü bulunuyor.

SON 10 MAÇ

28.10 2018 Barcelona 5 - 1 Real Madrid

06.05 2018 Barcelona 2 - 2 Real Madrid

23.12 2017 Real Madrid 0 - 3 Barcelona

İspanya - La Liga 16.08 2017 Real Madrid 2 - 0 Barcelona

İspanya - Süper Kupa 13.08 2017 Barcelona 1 - 3 Real Madrid

İspanya - Süper Kupa 30.07 2017 Real Madrid 2 - 3 Barcelona

Dünya - Uluslararası Şampiyonlar Kupası 23.04 2017 Real Madrid 2 - 3 Barcelona

İspanya - La Liga 03.12 2016 Barcelona 1 - 1 Real Madrid

İspanya - La Liga 02.04 2016 Barcelona 1 - 2 Real Madrid

İspanya - La Liga 21.11 2015 Real Madrid 0 - 4 Barcelona