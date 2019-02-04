TFF 1. Lig lideri Denizlispor, Hatayspor deplasmanında son dakikada 1 puanı kurtardı. 6 maçlık galibiyet serisi sona eren Hatay'ın golünü 34'te Gökhan atarken, 12 maçtır kaybetmeyen Denizli'nin golü 90'da Kehinde'den geldi.
DIALLO 90+4'TE KIZARDI
Hataysporlu Diallo karşılaşmanın uzatma dakikalarında kırmızı kart gördü. Maç sonunda iki takım oyucaları arasında gerginlik yaşandı.
DIALLO 90+4'TE KIZARDI
Hataysporlu Diallo karşılaşmanın uzatma dakikalarında kırmızı kart gördü. Maç sonunda iki takım oyucaları arasında gerginlik yaşandı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.