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90’da uyandı!

Lider , Hatayspor deplasmanında 90’da attığı golle yenilmezlik serisini sürdürdü.

Horoz 90’da uyandı!
TFF 1. Lig lideri Denizlispor, Hatayspor deplasmanında son dakikada 1 puanı kurtardı. 6 maçlık galibiyet serisi sona eren Hatay'ın golünü 34'te Gökhan atarken, 12 maçtır kaybetmeyen Denizli'nin golü 90'da Kehinde'den geldi.

DIALLO 90+4'TE KIZARDI
Hataysporlu Diallo karşılaşmanın uzatma dakikalarında kırmızı kart gördü. Maç sonunda iki takım oyucaları arasında gerginlik yaşandı.

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