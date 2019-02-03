Maicon’a talip var

G.Saray'da son yapılan transferlerin ardından yabancı kontenjanının dolmasıyla lisansı askıya alınan Maicon'a Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'ın talip olduğu öğrenildi. Al Nassr'ın hocası Rui Vitoria'nın Maicon'u ısrarla istediği ve Suudi ekibinin Sarı-Kırmızılılar'ın kapısını kısa süre içinde çalacağı öne sürüldü.
- Spor
- 03.02.2019
- Gazete
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