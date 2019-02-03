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’a talip var

Yabancı kontenjanının dolmasıyla lisansı askıya alınan için kulübü devrede..

Maicon’a talip var
G.Saray'da son yapılan transferlerin ardından yabancı kontenjanının dolmasıyla lisansı askıya alınan 'a ekibi 'ın talip olduğu öğrenildi. Al Nassr'ın hocası Rui Vitoria'nın Maicon'u ısrarla istediği ve Suudi ekibinin Sarı-Kırmızılılar'ın kapısını kısa süre içinde çalacağı öne sürüldü.

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