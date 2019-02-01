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li Yorgo’nun oğlu Kavalalı Mitroglou

Mitroglou ailesi mübadele döneminde Kapadokya’dan göç etti... Kavala’da doğdu.

Nevşehirli Yorgo’nun oğlu Kavalalı Mitroglou
Galatasaray'ın yeni transferi Kostas Mitroglou'nun Türkiye ile kesişen hayat hikayesi var. Mübadele döneminde 'a göç eden ailelerden birinin torunudur Kostas. Mitroglou ailesi mübadele döneminde Kapadokya'dan göç etti. Babasının ismi Giorgios (Yorgos). Soyadındaki 'oğlu' eki Anadolu'dan göç eden Yunan vatandaşlarda var. Anadolu'dan ayrılmak zorunda kalan Mitroglou ailesi sonrasında Türkler'in yaşadığı Kavala'ya yerlişti.

​13 YAŞINDA DUİSBURG'DA OYNADI
Mitroglou'nun yaşam hikayesi bir çok Türk vatandaşın yaşantısına benziyor. Zira ailesi bir çok Türk gibi küçük yaştayken 'ya göç etti. Çocukluğunu Almanya'da geçiren Mitroğlu, a da gurbette başladı. Yunan yıldız, Duisburg'un altyapısında futbola başladığında 13 yaşındaydı. Sonrasında Monchengladbach ile yoluna devam etti. 18 yaşında 'un yolunu tuttu. Sonrasında ise müthiş kariyer. Nevşehir'den başlayan hikaye 'da devam ediyor.



Yunan golcü Mitroglou gençlik yıllarında ailesiyle (En sağdaki)

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