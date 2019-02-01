Nevşehirli Yorgo’nun oğlu Kavalalı Mitroglou

Galatasaray'ın yeni transferi Kostas Mitroglou'nun Türkiye ile kesişen hayat hikayesi var. Mübadele döneminde Yunanistan'a göç eden ailelerden birinin torunudur Kostas. Mitroglou ailesi mübadele döneminde Kapadokya'dan göç etti. Babasının ismi Giorgios (Yorgos). Soyadındaki 'oğlu' eki Anadolu'dan göç eden Yunan vatandaşlarda var. Anadolu'dan ayrılmak zorunda kalan Mitroglou ailesi sonrasında Türkler'in yaşadığı Kavala'ya yerlişti.
13 YAŞINDA DUİSBURG'DA OYNADI
Mitroglou'nun yaşam hikayesi bir çok Türk vatandaşın yaşantısına benziyor. Zira ailesi bir çok Türk gibi küçük yaştayken Almanya'ya göç etti. Çocukluğunu Almanya'da geçiren Mitroğlu, futbola da gurbette başladı. Yunan yıldız, Duisburg'un altyapısında futbola başladığında 13 yaşındaydı. Sonrasında Monchengladbach ile yoluna devam etti. 18 yaşında Olympiakos'un yolunu tuttu. Sonrasında ise müthiş kariyer. Nevşehir'den başlayan hikaye İstanbul'da devam ediyor.
Yunan golcü Mitroglou gençlik yıllarında ailesiyle (En sağdaki)
13 YAŞINDA DUİSBURG'DA OYNADI
Mitroglou'nun yaşam hikayesi bir çok Türk vatandaşın yaşantısına benziyor. Zira ailesi bir çok Türk gibi küçük yaştayken Almanya'ya göç etti. Çocukluğunu Almanya'da geçiren Mitroğlu, futbola da gurbette başladı. Yunan yıldız, Duisburg'un altyapısında futbola başladığında 13 yaşındaydı. Sonrasında Monchengladbach ile yoluna devam etti. 18 yaşında Olympiakos'un yolunu tuttu. Sonrasında ise müthiş kariyer. Nevşehir'den başlayan hikaye İstanbul'da devam ediyor.
Yunan golcü Mitroglou gençlik yıllarında ailesiyle (En sağdaki)
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