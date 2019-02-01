2018-2019 sezonu ara transfer dönemi sona erdi! İşte ara transfer döneminde yapılan transferler...

Türkiye'de devre arası transfer dönemi resmen sona erdi. Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe ses getirecek transferlere imza attı. 2018 - 2019 sezonu ara transfer döneminin son gününde transfer bombaları ard arda patladı. Beşiktaş Shinji Kagawa'yı, Galatasaray Kostas Mitroglou ile Luyindima'yı, Fenerbahçe de Serdar Aziz, Tolgay Arslan ve Miha Zajc transferini duyurdu. İşte 2018 - 2019 sezonu ara transfer döneminde Türkiye ve dünyada biten önemli transferler...

01.02.2019 04:43 - Son Güncelleme: 01.02.2019 05:06 BU GALERİYİ PAYLAŞ





