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2018-2019 sezonu ara transfer dönemi sona erdi! İşte ara transfer döneminde yapılan transferler...

Türkiye'de devre arası transfer dönemi resmen sona erdi. Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe ses getirecek transferlere imza attı. 2018 - 2019 sezonu ara transfer döneminin son gününde transfer bombaları ard arda patladı. Beşiktaş Shinji Kagawa'yı, Galatasaray Kostas Mitroglou ile Luyindima'yı, Fenerbahçe de Serdar Aziz, Tolgay Arslan ve Miha Zajc transferini duyurdu. İşte 2018 - 2019 sezonu ara transfer döneminde Türkiye ve dünyada biten önemli transferler...

01.02.2019 04:43 - Son Güncelleme: 01.02.2019 05:06
2018-2019 sezonu ara transfer dönemi sona erdi! İşte ara transfer döneminde yapılan transferler...

Galatasaray, Christian Luyindama'nın 3 milyon euro kiralama bedeliyle sezon sonuna kadar kiralandığını ve sezon sonunda satın alma opsiyonunun da olduğunu KAP'a bildirdi.

2018-2019 sezonu ara transfer dönemi sona erdi! İşte ara transfer döneminde yapılan transferler...

Fenerbahçe'nin Empoli'den transferi Miha Zajc, 4.5 yıllık imzayı attı ve "Çubuklu" formayı giydi.

2018-2019 sezonu ara transfer dönemi sona erdi! İşte ara transfer döneminde yapılan transferler...

Beşiktaş, Dordmund forması giyen Kagawa'yı sezon sonuna kadar kiraladı. Transfer resmen duyuruldu.

2018-2019 sezonu ara transfer dönemi sona erdi! İşte ara transfer döneminde yapılan transferler...

Fenerbahçe, Tolgay Arslan ile 3.5 1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Tecrübeli futbolcu 18 numaralı formayı giyecek.

2018-2019 sezonu ara transfer dönemi sona erdi! İşte ara transfer döneminde yapılan transferler...

Konstantinos Mitroglou

Marsilya > Galatasaray

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10 sn kaldı Beşiktaş Kagawa'yı sezon sonuna kadar kiraladı
Beşiktaş Kagawa'yı sezon sonuna kadar kiraladı