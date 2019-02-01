Fatih Terim’in yüzü gülüyor

Cimbom ara transfer dönemininin sonlarında flaş isimleri kadrosuna katınca Fatih Terim'in yüzünde gülücükler açtı. Terim'in özellikle forvet transferlerinden sonra bir hayli rahatladığı ortaya çıktı.



FUTBOLCULAR HIRS KÜPÜ

Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını dün yaptığı çalışmayla sürdürdü. Fatih Terim, antrenmanda Alanyaspor maçının taktiğini çalıştırdı. Oyuncular çalışmada bir hayli istekliydi.





TORUNU NİL ZİYARET ETTİ

Terim, idmanda torunu Nil ile uzun süre ilgilendi.