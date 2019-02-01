Kasımpaşa'nın eski hocası Şota Arveladze, Özbekistan Ligi takımlarından Pakhtakor Tashkent'e 2017 yılında golcü transferi yapmak için harekete geçer. Mbaye Diagne'yi transfer etmek isteyen Gürcü teknik adam, Senegalli golcü ile görüşür. Ancak Diagne, Özbekistan Ligi'nde oynamayı düşünmediğini belirterek, Gürcü teknik adama teşekkür eder. Sonrasındaki günlerde Şota ile Diagne'nin hikayesi kaldığı yerden devam eder.
GÖRÜŞME SONRASI TRANSFER BİTTİ
2017-2018 sezonun devre arasında golcü almak isteyen Kasımpaşa'da yöneticiler, Şota'yı arayarak, "Takımın golcüyü ihtiyacı var. Bize kimi önerirsin?" diye sorar. Bu sorunun ardından Şota, Kasımpaşı yöneticilere Diagne'yi över. Bu gelişmelerden sonra harekete geçen Kasımpaşa Yönetimi, Diagne ile acilen masaya oturur. Senegalli yıldız da Kasımpaşa'da oynamayı kabul eder. Diagne, Süper Lig'e adım atar sonrasında ise G.Saray'a transfer olur.
GÖRÜŞME SONRASI TRANSFER BİTTİ
2017-2018 sezonun devre arasında golcü almak isteyen Kasımpaşa'da yöneticiler, Şota'yı arayarak, "Takımın golcüyü ihtiyacı var. Bize kimi önerirsin?" diye sorar. Bu sorunun ardından Şota, Kasımpaşı yöneticilere Diagne'yi över. Bu gelişmelerden sonra harekete geçen Kasımpaşa Yönetimi, Diagne ile acilen masaya oturur. Senegalli yıldız da Kasımpaşa'da oynamayı kabul eder. Diagne, Süper Lig'e adım atar sonrasında ise G.Saray'a transfer olur.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.