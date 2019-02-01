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, Şota’nın referansıyla 'e adım attı

, ’nin kariyerini başlatan isim. Sonrasında kader ağlarını ördü.

Şota’nın referansıyla Süper Lig'e adım attı
Kasımpaşa'nın eski hocası Şota Arveladze, takımlarından Pakhtakor Tashkent'e 2017 yılında golcü i yapmak için harekete geçer. Mbaye 'yi transfer etmek isteyen Gürcü teknik adam, Senegalli golcü ile görüşür. Ancak Diagne, Özbekistan Ligi'nde oynamayı düşünmediğini belirterek, Gürcü teknik adama teşekkür eder. Sonrasındaki günlerde Şota ile Diagne'nin hikayesi kaldığı yerden devam eder.



GÖRÜŞME SONRASI TRANSFER BİTTİ
2017-2018 sezonun devre arasında golcü almak isteyen Kasımpaşa'da yöneticiler, Şota'yı arayarak, "Takımın golcüyü ihtiyacı var. Bize kimi önerirsin?" diye sorar. Bu sorunun ardından Şota, Kasımpaşı yöneticilere Diagne'yi över. Bu gelişmelerden sonra harekete geçen Yönetimi, Diagne ile acilen masaya oturur. Senegalli yıldız da Kasımpaşa'da oynamayı kabul eder. Diagne, 'e adım atar sonrasında ise G.Saray'a transfer olur.

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