Terim’in yüzü gülüyor

G.Saray Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, Teknik Direktör Fatih Terim gözetiminde yapılan antrenmanda dün akşam oynanan Türkiye Kupası maçında tam süre alan futbolcular yenilenme çalışması yaptı. Antrenmanın ana bölümünde U21 Takımı'na karşı 11'e 11 taktik çalışma gerçekleştirildi. Terim'in yapılan transferler nedeniyle yüzünün güldüğü gözlendi.
Galatasaray Alanyaspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına ara vermeden başladı. Boluspor maçında forma giyen oyuncular yenileme çalışması yaptı.
FUTBOLCULARIN HIRSI ÜST DÜZEYDİ
G.Saray'ın dün yaptığı antrenmanda futbolcuların hırslı olduğu görüldü. Terim özellikle genç oyuncularla yakından ilgilendi.
Galatasaray Alanyaspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına ara vermeden başladı. Boluspor maçında forma giyen oyuncular yenileme çalışması yaptı.
FUTBOLCULARIN HIRSI ÜST DÜZEYDİ
G.Saray'ın dün yaptığı antrenmanda futbolcuların hırslı olduğu görüldü. Terim özellikle genç oyuncularla yakından ilgilendi.
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