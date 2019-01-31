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Terim’in yüzü gülüyor

G.Saray, Alanya maçının hazırlıklarına başladı. Mitroglou ve Diagne’nin i nedeniyle Terim’in neşeli olduğu gözden kaçmadı.

Terim’in yüzü gülüyor
G.Saray Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, Teknik Direktör Fatih Terim gözetiminde yapılan antrenmanda dün akşam oynanan maçında tam süre alan futbolcular yenilenme çalışması yaptı. Antrenmanın ana bölümünde U21 Takımı'na karşı 11'e 11 taktik çalışma gerçekleştirildi. Terim'in yapılan ler nedeniyle yüzünün güldüğü gözlendi.




​Galatasaray ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına ara vermeden başladı. maçında forma giyen oyuncular yenileme çalışması yaptı.

FUTBOLCULARIN HIRSI ÜST DÜZEYDİ
G.Saray'ın dün yaptığı antrenmanda futbolcuların hırslı olduğu görüldü. Terim özellikle genç oyuncularla yakından ilgilendi.


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