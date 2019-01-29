Trabzonspor Başkan Yardımcısı Önder Bülbüloğlu, CAS'ın son yayınladığı bültende, 2010-2011 şampiyonluklarının bir kez daha tescillediğini söyledi.
30 VE 31. MADDEYE VURGU YAPTI
Bülbüloğlu, "Bültenin 30. paragrafında CAS, 'TFF pek çok sayıda kulübün adının geçtiği 2010-2011 sezonundaki şike olayında, bir alt lige düşürme cezasını şike yaptığı iddia edilen kulübün fiilinin "sahaya yansıma" şartına bağlayarak şikeyi cezalandıran maddenin uygulama alanını kısıtlamıştır' diyor" dedi. Bülbüloğlu, ayrıca aynı bültenin 31. paragrafında Trabzonspor için "temiz" vurgusu yapıldığını da belirterek, "Bu paragraf bizim için ayrı bir önem arz ediyor. Trabzonsporumuzun hem temiz hem de 'mağdur' olduğu anlatılıyor" ifadelerini kullandı.
30 VE 31. MADDEYE VURGU YAPTI
Bülbüloğlu, "Bültenin 30. paragrafında CAS, 'TFF pek çok sayıda kulübün adının geçtiği 2010-2011 sezonundaki şike olayında, bir alt lige düşürme cezasını şike yaptığı iddia edilen kulübün fiilinin "sahaya yansıma" şartına bağlayarak şikeyi cezalandıran maddenin uygulama alanını kısıtlamıştır' diyor" dedi. Bülbüloğlu, ayrıca aynı bültenin 31. paragrafında Trabzonspor için "temiz" vurgusu yapıldığını da belirterek, "Bu paragraf bizim için ayrı bir önem arz ediyor. Trabzonsporumuzun hem temiz hem de 'mağdur' olduğu anlatılıyor" ifadelerini kullandı.
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