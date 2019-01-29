Transferin bitimine 3 gün kala Galatasaray'da inanılmaz hareketli bir gündem var... Sarı-Kırmızılılar dün bir anda rotayı Rusya'ya çevirdi ve Spartak Moskova'nın golcüsü Ze Luis için 7.5 milyon Euro'luk teklif yaptı. Rus kulübünün bu rakamı kabul etmediği ve pazarlıkların devam ettiği belirtildi. 29 yaşındaki Ze Luis'in adı yaklaşık 1 hafta önce Fenerbahçe ile de anılıyordu.
EMRE MOR GELMEYİ ÇOK İSTİYOR
Yönetim ayrıca Emre Mor için de flaş bir atak yaptı... Sarı-Kırmızılılar, Celta Vigo'ya satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulundu. İspanyol ekibinde kadro dışı olan Emre, Galatasaray'a gelmeyi çok istiyor. Celta'nın da bu kez kiralama önerisine sıcak baktığı ifade ediliyor.
BU SEZON LİGDE 7 GOL KAYDETTİ
Ze Luis bu sezon Spartak Mostova formasıyla ligde 14 maçta 7 gol attı. Sambacı'nın kulübüyle 2021'e kadar sözleşmesi var.
ONUACHU İÇİN TEKLİF 7 MİLYON
Cimbom bununla da yetinmedi... Scout ekibinin önerisi olan Midtjylland'ın forveti Paul Onuachu için de masaya oturuldu... G.Saray'ın ise 7 milyon Euro'yu gözden çıkardığı belirtildi. Yönetim ayrıca Marsilya'lı Kostas Mitroglou'yu kiralamak için de masaya oturdu.
EMRE MOR GELMEYİ ÇOK İSTİYOR
Yönetim ayrıca Emre Mor için de flaş bir atak yaptı... Sarı-Kırmızılılar, Celta Vigo'ya satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulundu. İspanyol ekibinde kadro dışı olan Emre, Galatasaray'a gelmeyi çok istiyor. Celta'nın da bu kez kiralama önerisine sıcak baktığı ifade ediliyor.
BU SEZON LİGDE 7 GOL KAYDETTİ
Ze Luis bu sezon Spartak Mostova formasıyla ligde 14 maçta 7 gol attı. Sambacı'nın kulübüyle 2021'e kadar sözleşmesi var.
ONUACHU İÇİN TEKLİF 7 MİLYON
Cimbom bununla da yetinmedi... Scout ekibinin önerisi olan Midtjylland'ın forveti Paul Onuachu için de masaya oturuldu... G.Saray'ın ise 7 milyon Euro'yu gözden çıkardığı belirtildi. Yönetim ayrıca Marsilya'lı Kostas Mitroglou'yu kiralamak için de masaya oturdu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.