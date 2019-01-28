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A.Efes, G.Saray önünde son periyoda kadar hep gerideydi. Ancak 4. periyotta büyük bir üstünlük kuran ev sahibi ekip maçtan 10 sayı farkla galip ayrılmayı başardı.

Galatasaray başladı Anadolu Efes bitirdi
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında Anadolu Efes, evinde Galatasaray'ı 92-82 yendi. Lacivert- Beyazlı ekip, bu sonuçla ligde 12. galibiyetini aldı. Sarı-kırmızılılar ise 7. kez sahadan mağlup ayrıldı. Harrison ile Erol Can Çinko'nun dış atışlardan ürettiği basketlerle ilk çeyreği 26-19 üstün tamamladı. Cimbom devreyi de 49-37 önde kapatmayı başardı. 3. periyotta Efes farkı eritse de G.Saray son periyoda 67-60 önde girdi. Son periyotta Dunston'la pota altından sayılar bulan Efes, Beaubois'in dış atışlardan arka arkaya kaydettiği sayılarla maçtan 92-82 galip ayrılmayı başardı. Diğer sonuçlar: Büyükçekmece-Banvit: 71- 100, Afyon Bld-Bahçeşehir: 70-80.

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