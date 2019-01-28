Galatasaray başladı Anadolu Efes bitirdi

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında Anadolu Efes, evinde Galatasaray'ı 92-82 yendi. Lacivert- Beyazlı ekip, bu sonuçla ligde 12. galibiyetini aldı. Sarı-kırmızılılar ise 7. kez sahadan mağlup ayrıldı. Galatasaray Harrison ile Erol Can Çinko'nun dış atışlardan ürettiği basketlerle ilk çeyreği 26-19 üstün tamamladı. Cimbom devreyi de 49-37 önde kapatmayı başardı. 3. periyotta Efes farkı eritse de G.Saray son periyoda 67-60 önde girdi. Son periyotta Dunston'la pota altından sayılar bulan Efes, Beaubois'in dış atışlardan arka arkaya kaydettiği sayılarla maçtan 92-82 galip ayrılmayı başardı. Diğer sonuçlar: Büyükçekmece-Banvit: 71- 100, Afyon Bld-Bahçeşehir: 70-80.
- Spor
- 28.01.2019
- Gazete
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